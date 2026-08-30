'लड़कों की जोड़ी बिखरने वाली है', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा तंज, सीट शेयरिंग पर भी घेरा

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UP Politics: अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग का सिलसिला जारी है. इन दिनों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आ रहे हैं. उन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.
राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच खटपट शुरू हो गई है और यह 'लड़कों की जोड़ी' जल्द ही टूटने वाली है.
राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना
ओपी राजभर ने अपने पोस्ट में लिखा, 'अखिलेश जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी आपके बॉस राहुल जी से खटपट शुरू हो है? ये लड़कों की जोड़ी टूटकर बिखरने वाली है. पता चला है कि राहुल जी को लगने लगा है कि यूपी में चाहे आपके साथ रहें या किसी और के, सरकार तो आनी नहीं है. इसलिए आपके भरोसे घनघोर बेइज्जती कराने से बेहतर है कि अपनी ताकत दिखाएं.'
अखिलेश जी,
आख़िर ऐसा क्या हुआ कि आपकी आपके बॉस राहुल जी से खटपट शुरू हो है? ये लड़कों की जोड़ी टूटकर बिखरने वाली है।
पता चला है कि राहुल जी को लगने लगा है कि यूपी में चाहे आपके साथ रहें या किसी और के, सरकार तो आनी नहीं है। इसलिए आपके भरोसे घनघोर बेइज्जती कराने से बेहतर है कि…
— Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) August 30, 2026
'सपा की तरह 'आप' वाले भी राज्यस्तरीय खिलाड़ी'
इतना ही नहीं राजभर ने यह भी लिखा, 'यही वजह है कि राहुल जी के सिपहसालार राय साहब से लेकर इमरान मियां तक सब आपको राजनीति सिखाने में लग गए हैं, जो कांग्रेस वाले कभी आपके पिता और चाचा जी के समय दरबार लगाया करते थे, आज आपको ही आंख दिखाने लगे हैं. सुनने में आ रहा है कि आजकल आपको झाड़ू से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है. संजय सिंह को लेकर घूम रहे हैं. सही भी है अपने कटेगरी की ही पार्टी चुने हैं. जनता का धन लूटने के मामले में सपा की तरह 'आप' वाले भी राज्यस्तरीय खिलाड़ी हैं.'
'झाड़ू छाप को कितनी सीटें देंगे?'
सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल करते हुए ओपी राजभर ने आगे लिखा, 'खैर ये बताइए...कांग्रेस को तो 200? सीट देने की बात पर ही आप लोगों की हंफरी छूट रही थी? झाड़ू छाप को कितनी सीटें देंगे...150 की 200? या अभी केवल लॉलीपॉप के भरोसे ही टहला रहे हैं?'
क्या है राजनीतिक मायने?
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावी समीकरणों और सीट शेयरिंग को लेकर 'इंडिया' गठबंधन के भीतर चर्चाएं तेज हैं. ऐसे समय में ओपी राजभर का यह हमला अखिलेश-राहुल के रिश्तों में दरार की तरफ इशारा करने के साथ-साथ आम आदमी पार्टी और सपा के नए बनते समीकरणों पर सीधा निशाना साधता है.
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