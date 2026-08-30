'लड़कों की जोड़ी बिखरने वाली है', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा तंज, सीट शेयरिंग पर भी घेरा

'सपा की तरह 'आप' वाले भी राज्यस्तरीय खिलाड़ी'

इतना ही नहीं राजभर ने यह भी लिखा, 'यही वजह है कि राहुल जी के सिपहसालार राय साहब से लेकर इमरान मियां तक सब आपको राजनीति सिखाने में लग गए हैं, जो कांग्रेस वाले कभी आपके पिता और चाचा जी के समय दरबार लगाया करते थे, आज आपको ही आंख दिखाने लगे हैं. सुनने में आ रहा है कि आजकल आपको झाड़ू से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है. संजय सिंह को लेकर घूम रहे हैं. सही भी है अपने कटेगरी की ही पार्टी चुने हैं. जनता का धन लूटने के मामले में सपा की तरह 'आप' वाले भी राज्यस्तरीय खिलाड़ी हैं.'