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'लड़कों की जोड़ी बिखरने वाली है', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा तंज, सीट शेयरिंग पर भी घेरा

UP Politics: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चुटकी ली है. उन्होंने कहा कि झाड़ू छाप को कितनी सीटें देंगे...150 की 200? या अभी केवल लॉलीपॉप के भरोसे ही टहला रहे हैं?

Written ByPooja Singh
Published: Aug 30, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:41 AM IST
'लड़कों की जोड़ी बिखरने वाली है', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा तंज, सीट शेयरिंग पर भी घेरा
Image Credit: UP Politics

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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