23 राजभर की हत्या पर किया पलटवार

सपा द्वारा लगाए गए "23 राजभरों की हत्या" संबंधी पोस्टरों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पोस्टर लगाने वालों ने यह नहीं बताया कि हत्याएं किसने करवाईं? राजभर ने दावा किया कि "95 प्रतिशत हत्याएं सपा से जुड़े लोगों द्वारा करवाई गईं. हनुमान जी को राजभर समाज से जोड़ने वाले अपने पुराने बयान से जुड़े विवाद पर भी उन्होंने सफाई दी. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि "अहिल्या और तारा सगी बहनें थीं. अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से और तारा का विवाह बालि से हुआ था. कोई पिता अपनी बेटी की शादी वानर से नहीं करेगा, इसलिए मैं कहता हूं कि बालि वानर नहीं बल्कि नर थे.