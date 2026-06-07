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पोस्टर वॉर पर गरजे ओम प्रकाश राजभर, बोले- हत्याओं का आरोप लगाने वाले सच छुपा रहे, सपा राज में हुआ था गुनाह

Kannauj News: कन्नौज पहुंचे सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला. साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर भी बड़ा बयान दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 07, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:24 PM IST
पोस्टर वॉर पर गरजे ओम प्रकाश राजभर, बोले- हत्याओं का आरोप लगाने वाले सच छुपा रहे, सपा राज में हुआ था गुनाह
Image Credit: OP Rajbhar

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