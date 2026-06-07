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Kannauj News: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कन्नौज में आयोजित एक जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर तीखा हमला बोला है. ओम प्रकाश राजभर ने सपा शासनकाल में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भी हमला बोला है.
कन्नौज में गरजे ओम प्रकाश राजभर
केके कॉलेज ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "महाराज जी संत की तरह नहीं, बल्कि सपा नेता की तरह काम कर रहे हैं. कोई संत अपनी मुहिम और समाजहित के मुद्दों पर बोलता है, किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ राजनीतिक बयान नहीं देता." सपा पर आतंकियों को संरक्षण देने के अपने पुराने बयान को दोहराते हुए राजभर ने कहा कि "आजमगढ़ सपा का गढ़ रहा है और एटीएस हर आतंकी की तलाश में आजमगढ़ पहुंचती रही है."
23 राजभर की हत्या पर किया पलटवार
सपा द्वारा लगाए गए "23 राजभरों की हत्या" संबंधी पोस्टरों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पोस्टर लगाने वालों ने यह नहीं बताया कि हत्याएं किसने करवाईं? राजभर ने दावा किया कि "95 प्रतिशत हत्याएं सपा से जुड़े लोगों द्वारा करवाई गईं. हनुमान जी को राजभर समाज से जोड़ने वाले अपने पुराने बयान से जुड़े विवाद पर भी उन्होंने सफाई दी. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि "अहिल्या और तारा सगी बहनें थीं. अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से और तारा का विवाह बालि से हुआ था. कोई पिता अपनी बेटी की शादी वानर से नहीं करेगा, इसलिए मैं कहता हूं कि बालि वानर नहीं बल्कि नर थे.
सपा शासनकाल में हुई पुलिस भर्ती को लेकर साधा निशाना
इसके अलावा सपा शासनकाल में हुई पुलिस भर्ती को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय पुलिस भर्ती की सूची पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के हस्ताक्षर होते थे. इसके बाद बड़ी संख्या में कम पढ़े-लिखे लोगों की भर्ती की जाती थी. जनसभा के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने विभिन्न मुद्दों पर सपा सरकार की कार्यप्रणाली और उसके नेताओं पर सवाल उठाते हुए अपनी पार्टी की नीतियों को जनता के सामने रखा.