राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा तंज: 'कम से कम भगवान कृष्ण के तो बनकर रहिए भाई'

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Rajbhar Slams Akhilesh-yadav: कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला. उन्होंने अखिलेश यादव के एक कथित इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि खुद को यदुवंशी बताने वाले अखिलेश भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण का नाम लेने से भी बचते हैं.
आप एक बार भी जय श्रीराम या जय श्रीकृष्ण नहीं बोल सके-ओपी राजभर
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए राजभर ने लिखा, "अखिलेश जी, कम से कम भगवान कृष्ण के तो बनकर रहिए भाई। आपका एक इंटरव्यू देखा, जिसमें पत्रकार ने पूछा कि जय श्रीराम बोलूं या जय श्रीकृष्ण? सवाल सीधा था, लेकिन आपने जवाब देने के बजाय बात बदल दी। आप एक बार भी जय श्रीराम या जय श्रीकृष्ण नहीं बोल सके।"
राजभर ने आगे कहा कि "आप खुद को यदुवंशी कहते हैं, लेकिन भगवान श्रीकृष्ण का नाम लेने से भी डरते हैं. क्या 18 प्रतिशत वोट का इतना डर है कि अपने भगवान का नाम भी खुलकर नहीं ले सकते? उनकी जन्मस्थली तक नहीं जा सकते?"
एक दिन आपकी विरादरी पूछेगी सवाल
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि यही स्थिति रही तो एक दिन उनकी अपनी बिरादरी भी सवाल पूछेगी कि क्या वे वास्तव में यदुवंशी हैं.
'एक वर्ग विशेष को खुश करने की राजनीति करते हैं अखिलेश'
सुभासपा प्रमुख राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने की राजनीति करते हैं. उन्होंने कहा कि पैगम्बर-ए-इस्लाम के जन्मोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों की सफलता की कामना वे खुलकर करते हैं और टोपी भी पहनते हैं, लेकिन राम और कृष्ण के नाम लेने से बचते हैं.
'अरे महाराज, किसी के तो सगे बन जाइए'
राजभर ने कहा, "आप न राम के हुए, न कृष्ण के और न ही यदुवंश के। अरे महाराज, किसी के तो सगे बन जाइए" अपने बयान के अंत में उन्होंने अखिलेश यादव को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उनका "जमीर जागेगा" और वे भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की मांग का समर्थन करेंगे. पोस्ट के अंत में राजभर ने "जय श्रीराम, जय श्रीकृष्ण, जय परशुराम, जय महाराजा सुहेलदेव, जय सुभासपा और जय सनातन" के नारे भी लिखे।
अखिलेश जी, कम से कम भगवान कृष्ण के तो बनकर रहिए भाई।
आपका एक इंटरव्यू देखा। पत्रकार ने सीधा सवाल पूछा- जय श्री राम बोलूं या जय श्री कृष्ण? सवाल साफ़ था लेकिन आपने तड़ाक से बात ही बदल दी। माइक पर एक बार भी जय श्री राम या जय श्री कृष्ण बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सके।
कैसे खुद को…
— Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) September 5, 2026
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