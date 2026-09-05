राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा तंज: 'कम से कम भगवान कृष्ण के तो बनकर रहिए भाई'

'अरे महाराज, किसी के तो सगे बन जाइए'

राजभर ने कहा, "आप न राम के हुए, न कृष्ण के और न ही यदुवंश के। अरे महाराज, किसी के तो सगे बन जाइए" अपने बयान के अंत में उन्होंने अखिलेश यादव को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उनका "जमीर जागेगा" और वे भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की मांग का समर्थन करेंगे. पोस्ट के अंत में राजभर ने "जय श्रीराम, जय श्रीकृष्ण, जय परशुराम, जय महाराजा सुहेलदेव, जय सुभासपा और जय सनातन" के नारे भी लिखे।