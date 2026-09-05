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राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा तंज: 'कम से कम भगवान कृष्ण के तो बनकर रहिए भाई'

UP Politics: सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे बड़ा तंज कसा है. जन्माष्टमी के मौके पर राजभर ने अखिलेश के एक इंटरव्यू का हवाला देकर पूछा कि खुद को यदुवंशी बताने वाले अखिलेश जय श्री राम या जय श्री कृष्ण बोलने से क्यों कतराते हैं?

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 05, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:52 PM IST
राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा तंज: 'कम से कम भगवान कृष्ण के तो बनकर रहिए भाई'
Image Credit: UP Politics

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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