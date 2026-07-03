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OP राजभर का अखिलेश यादव पर फिर बड़ा हमला, बोले- 'यादववादी पार्टी' में दलितों और पिछड़ों का होता है अपमान

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बेहद एक्टिव हो गए हैं. इस बीच वे लगातार समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोल रहे हैं. फिर ओपी राजभर ने अखिलेशपर एक घटना का उदाहरण देते हुए निशाना साधा.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 03, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:12 AM IST
OP राजभर का अखिलेश यादव पर फिर बड़ा हमला, बोले- 'यादववादी पार्टी' में दलितों और पिछड़ों का होता है अपमान
Image Credit: UP PoliticsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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