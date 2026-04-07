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'चार लोग कंधा लगाकर पहुंचा देंगे घाट तक'... ओम प्रकाश राजभर के बयान ने मचाई सियासी हलचल

Barabanki News: मंत्री ओमप्रकाश राजभर लखनऊ से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान उनके एक बयान ने हलचल बढ़ा दी.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:26 PM IST
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OM Prakash Rajbhar
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Barabanki News: बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र के जमीन हुसैनाबाद गांव में मंगलवार शाम आयोजित ‘स्वागत सम्मान समारोह’ में पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर का एक बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि चार लोग कंधा लगाकर पहुंचा देंगे घाट तक, जिसे लेकर सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं. 

ओम प्रकाश राजभर का बयान चर्चा में 
मंत्री ओमप्रकाश राजभर लखनऊ से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. मंच पर भाजपा विधायक दिनेश रावत, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में महिला-पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान माल्यार्पण कर उनका भव्य अभिनंदन किया गया. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में राजभर ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी.

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार 
अंबेडकर नगर में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह बिल्कुल अनपढ़ और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है और उन्हें जमीनी हकीकत की पूरी जानकारी है. 

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बहराइच में 56 फीट ऊंची प्रतिमा
इसके अलावा उन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं. बहराइच में 56 फीट ऊंची प्रतिमा और विशाल पार्क का निर्माण इसका उदाहरण है. उन्होंने यह भी कहा कि अब वहां गाजी मियां के मेले की जगह सुहेलदेव जी का मेला आयोजित होगा. 

'चार लोग कंधा लगाकर पहुंचा देंगे'
2027 के चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर राजभर ने कहा कि गठबंधन की राजनीति में सभी दल मिलकर काम करेंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ हम चार सहयोगी दल मिलकर सरकार बनाने के लिए काम करेंगे और सीटों को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं होगा. इसी दौरान उन्होंने हंसते हुए कहा चार लोग कंधा लगाएंगे और एक पीछे रहेगा. चार लोग कंधा लगाकर पहुंचा देंगे घाट तक.

राजनीतिक गलियारे में हलचल 
हालांकि उन्होंने यह बात हल्के-फुल्के अंदाज में कही, लेकिन उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्साह जताया. कुल मिलाकर हैदरगढ़ में हुआ यह कार्यक्रम जहां स्वागत और संगठनात्मक मजबूती का मंच बना है, वहीं मंत्री राजभर के बयान ने इसे सियासी रूप से और भी चर्चा में ला दिया. 

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