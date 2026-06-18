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अखिलेश यादव बनाम ओपी राजभर... बेटे के गुपचुप मुलाकात की अफवाह पर मंत्री ने दी सफाई

OM Prakash Rajbhar: आजमगढ़ पहुंचे सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि आने वाले दिनों में सपा में बड़ी टूट होने जा रही है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 18, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:23 PM IST
अखिलेश यादव बनाम ओपी राजभर... बेटे के गुपचुप मुलाकात की अफवाह पर मंत्री ने दी सफाई
Image Credit: OM Prakash Rajbhar

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