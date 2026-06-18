अखिलेश यादव बनाम ओपी राजभर... बेटे के गुपचुप मुलाकात की अफवाह पर मंत्री ने दी सफाई

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वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि टीएमसी और शिवसेना की तरह समाजवादी पार्टी में भी बड़ी टूट तय है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई सांसद बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देंगे.
सपा में बड़ी टूट तय
दरअसल, ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह समाजवादी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन हम 10 विधानसभा में काम करते हैं, जिसे सभी जातियों का गढ़ बनाना चाहते हैं. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि टीएमसी और शिवसेना की तरह समाजवादी पार्टी में भी बड़ी टूट तय है और आने वाले दिनों में कई सांसद भाजपा के साथ खड़े दिखाई देंगे.
एजेंसियों की जांच डर परेशान कर रहा
मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रामगोपाल यादव द्वारा लिखी गई कथित चिट्ठी के बाद समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बेचैनी है. उन्होंने आरोप लगाया कि खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट जैसे मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की जांच का डर सपा नेताओं को परेशान कर रहा है. इसलिए बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सांसद भाजपा में विलय होंगे.
बेटे अरुण राजभर के अखिलेश यादव से मुलाकात पर क्या कहा
वहीं, सपा प्रवक्ता के अनुसार मंगलवार रात को काले शीशे वाली गाड़ी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर बिना मोबाइल के अखिलेश यादव से मुलाकात किया और कहा कि बीजेपी ने पिताजी पर बहुत दबाव बना रखा है वो मानसिक तनाव में हैं उनके कहने पर वह कुछ भी लिख देते हैं, उनकी बात को सीरियस मत लीजिएगा और किसी तरह सुभाषपा का विलय सपा में करवा लीजिए और पिछड़ों की लड़ाई लड़िए. इस सवाल पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह सब बेवकूफ और झूठ बोल रहे हैं. इस समय लड़का अरुण राजभर परिवार के साथ ससुराल उत्तराखंड घूमने गया हुआ है, वह कब मिल गया, कोई वीडियो दिखा दे.