अखिलेश यादव बनाम ओपी राजभर... बेटे के गुपचुप मुलाकात की अफवाह पर मंत्री ने दी सफाई

बेटे अरुण राजभर के अखिलेश यादव से मुलाकात पर क्या कहा

वहीं, सपा प्रवक्ता के अनुसार मंगलवार रात को काले शीशे वाली गाड़ी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर बिना मोबाइल के अखिलेश यादव से मुलाकात किया और कहा कि बीजेपी ने पिताजी पर बहुत दबाव बना रखा है वो मानसिक तनाव में हैं उनके कहने पर वह कुछ भी लिख देते हैं, उनकी बात को सीरियस मत लीजिएगा और किसी तरह सुभाषपा का विलय सपा में करवा लीजिए और पिछड़ों की लड़ाई लड़िए. इस सवाल पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह सब बेवकूफ और झूठ बोल रहे हैं. इस समय लड़का अरुण राजभर परिवार के साथ ससुराल उत्तराखंड घूमने गया हुआ है, वह कब मिल गया, कोई वीडियो दिखा दे.