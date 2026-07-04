अपने चचा को भजन सिखा दीजिए... शिवपाल के बयान पर ओपी राजभर का पलटवार; अखिलेश पर साधा निशाना

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लखनऊ: योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया के जरिए तीखा हमला बोला है. राजभर ने अपने लंबे पोस्ट में शिवपाल यादव का जिक्र करते हुए सपा पर बहुजन समाज के लोगों के साथ भेदभाव और अपमान का आरोप लगाया.
राजभर ने पोस्ट की शुरुआत में लिखा, 'अखिलेश यादव जी, आपके चचा श्री 'शिशुपाल', सॉरी शिवपाल यादव जी, आपके ही शब्द बोल रहे हैं.' उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शिवपाल यादव को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि कब उन्हें 'यादवनीति' की गलत घुट्टी पिला दी गई.
इसके बाद राजभर ने समाजवादी पार्टी को यादववादी पार्टी बताते हुए आरोप लगाया कि पार्टी के कार्यकर्ता वर्षों से बहुजन समाज के लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते आए हैं. उन्होंने पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, निषाद, मांझी, दर्जी, तेली, लोनिया, फकीर और बंजारा समेत कई समुदायों का जिक्र करते हुए दावा किया कि इन वर्गों के लोगों को पीढ़ियों से भेदभाव, अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है.
PDA पर भी साधा निशाना
अपने पोस्ट में राजभर ने समाजवादी पार्टी के PDA अभियान पर भी तंज कसा. उन्होंने आरोप लगाया कि गांवों में आज भी बहुजन समाज के लोगों के साथ जातिसूचक टिप्पणियां की जाती हैं और उनके साथ मारपीट होती है. उनका दावा है कि अवध और पूर्वांचल के कई इलाकों में आज भी पिछड़े समाज के लोगों को उनकी जाति के आधार पर अपमानित किया जाता है.
राजभर ने लिखा कि बहुजन समाज के लोग गालियां और लाठियां सह सकते हैं, लेकिन अपने सम्मान और अधिकारों की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने कहा, 'हम गाली और लाठी खा लेंगे, लेकिन अपना हिसाब जरूर करेंगे.'
'आवाज उठाना बंद नहीं करुंगा'
सुभासपा प्रमुख ने आगे लिखा कि चाहे मेरठ में दलित और पिछड़ों के कथित अपमान का मामला हो या पूर्व मंत्री प्रभु दयाल वाल्मीकि तथा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले समाजवादी पार्टी के एक जिलाध्यक्ष के अधिकारों का सवाल, वह दलितों और पिछड़ों की आवाज उठाते रहेंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए अगर उन्हें गालियां भी सुननी पड़ें तो भी वह पीछे नहीं हटेंगे.
पोस्ट के आखिर में राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए लिखा, 'हो सके तो अपने चचा को भजन सिखा दीजिए. उम्र हो गई है, गाली-गलौज ठीक बात नहीं है.'
दरअसल, एक दिन पहले शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर तीखी और अभद्र टिप्पणी की थी. राजभर का यह सोशल मीडिया पोस्ट उसी बयान का जवाब माना जा रहा है.