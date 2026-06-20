UP Politics: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ सूबे में बयानों के तीर भी बेहद तीखे हो गए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर सीधा और करारा हमला बोला है. ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की राजनीतिक घेराबंदी करते हुए उनके हालिया रुख और बयानों पर तंज कसा है. पढ़िए खबर