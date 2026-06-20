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'अखिलेश बाबू छुप-छुप के मुंबई क्यों जा रहे हैं?' वहां सिर्फ 2 विधायक, चिंता UP वालों की करें'...ओपी राजभर का सपा प्रमुख पर बड़ा तंज

OP Rajbhar News: ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला किया है. उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र (मानसून सत्र) से पहले सपा में बड़ी टूट का दावा करते हुए अखिलेश यादव को सीधे चुनौती दी है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 20, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:05 AM IST
'अखिलेश बाबू छुप-छुप के मुंबई क्यों जा रहे हैं?' वहां सिर्फ 2 विधायक, चिंता UP वालों की करें'...ओपी राजभर का सपा प्रमुख पर बड़ा तंज
Image Credit: UP Politics

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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