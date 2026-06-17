ओपी राजभर ने X पर लिखा

राजभर ने लिखा कि प्रयागराज की इस दर्दनाक घटना के बारे में सुनकर उनका दिल दहल गया. उन्होंने कहा कि काफी देर तक वह खुद को संभाल नहीं पाए और यह सोचकर उनका खून खौल उठा कि एक ही परिवार के तीन बुजुर्गों को इतनी बेरहमी से मार दिया गया. उन्होंने कहा कि 65 वर्षीय श्यामलाल, उनकी पत्नी अमरावती देवी और 62 वर्षीय इंद्रावती की आखिर क्या गलती थी? उनका सिर्फ इतना "अपराध" था कि वे अपनी बेटी की शादी आरोपी से नहीं करना चाहते थे.