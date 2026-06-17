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प्रयागराज ट्रिपल मर्डर पर भड़के राजभर, अखिलेश के PDA पर किया बड़ा हमला

OP Rajbhar on Prayagraj Triple Murder Case: प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर मामले पर सियासत शुरू हो गई है. यूपी सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा के अखिलेश यादव के PDA का मतलब 'पहला दाव अहिर' से 'काट देगा अहिर' हो गया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 17, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:22 PM IST
प्रयागराज ट्रिपल मर्डर पर भड़के राजभर, अखिलेश के PDA पर किया बड़ा हमला

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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