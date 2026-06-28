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OP राजभर ने कन्नौज की सांसद निधि के खर्च को लेकर अखि‍लेश को घेरा बोले, 'यादव और मुस्लिमों ने खाया OBC आरक्षण'

OP Rajbhar: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा ह. राजभर ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण को समाजवादी पार्टी की वजह से सिर्फ यादवों और मुसलमानों ने खाया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 28, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:17 PM IST
OP राजभर ने कन्नौज की सांसद निधि के खर्च को लेकर अखि‍लेश को घेरा बोले, 'यादव और मुस्लिमों ने खाया OBC आरक्षण'
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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