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सपा का आना मतलब यूपी का पश्चिम बंगाल बन जाना... भदोही कांड का हवाला देकर ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला

OP Rajbhar on Akhilesh Yadav: यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने 2012 की भदोही हिंसा का जिक्र करते हुए अखिलेश पर जमकर हमला बोला है. राजभर ने कहा कि सपा आ गई तो यूपी पश्चिम बंगाल बन जाएगा. उन्होंने कहा कि दलितों ने वोट नहीं दिया था तो उनकी बस्ती फूंक दी गई थी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 17, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:45 PM IST
सपा का आना मतलब यूपी का पश्चिम बंगाल बन जाना... भदोही कांड का हवाला देकर ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला

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