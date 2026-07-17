/सपा का आना मतलब यूपी का पश्चिम बंगाल बन जाना... भदोही कांड का हवाला देकर ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला

'अति पिछड़ों और दलितों से इतनी चिढ़ क्यों?'

पोस्ट की शुरुआत में राजभर ने सीधे अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए लिखा कि उन्हें समझ नहीं आता कि सपा और उसके 'स्वजातीय गुंडों' को अति पिछड़ों और दलितों से इतनी चिढ़ क्यों है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष में रहते हुए भी सपा से जुड़े लोग सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं. साथ ही दावा किया कि अगर पार्टी दोबारा सत्ता में आई तो अपराध का यह सिलसिला और बढ़ जाएगा.