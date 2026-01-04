Advertisement
Zee UP-UttarakhandUP Politics

बाराबंकी में SIR प्रक्रिया में चौंकाने वाला खुलासा, पंचायत और नगरीय में विधानसभा से ज्यादा वोटर

SIR IN UP: यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो गया है. कहीं नाम कटेहैं तो कहीं जुड़े. बाराबंकी में एसआईआर को लेकर बड़ी खबर आई है. पढ़िए..

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 04, 2026, 11:11 AM IST
barabanki News (Photo Social Media)
barabanki News (Photo Social Media)

SIR IN BARABANKI:उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसकी ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी हुई.  बाराबंकी में एसआईआर प्रक्रिया में एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है. शहरी और ग्रामीण आबादी को मिलाकर एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है वो सामने आया है. तैयार ड्राफ्ट में 19,57,296 वोटर सामने आए हैं. 

19,57,296 वोटर सामने आए 
voter list अभियान के बाद भी मतदाताओं की संख्या में जो अंतर है उसे खत्म तो दूर कम तक नहीं किया जा सका है.  विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में जिले की शहरी और ग्रामीण आबादी मिलाकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद तैयार ड्राफ्ट में 19,57,296 वोटर सामने आए हैं. 

पुनरीक्षण के बाद 23,50,000 से ज्यादा वोटर
31 दिसंबर को पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट के पूरे हुए पुनरीक्षण के बाद 23,50,000 से ज्यादा वोटर दर्ज किए गए. वहीं, पंचायत से बचे नगरीय इलाके की वोटर लिस्ट में करीबन 4,77,000 वोटरों के नाम हैं. अगर पंचायत और नगरीय निकाय की वोटर लिस्ट के नाम जोड़े जाएं तो इनकी संख्या 28,27,000 पहुंच जाती है. 

पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में 23,59,277 voters थे. एक सप्ताह के एसआईआर अभियान में 31 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां मांगी गईं थी. मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि  बाराबंकी एडीएम ने शनिवार को दावों और आपत्तियों की समीक्षा की.  इसमें सामने आया कि मतदाता सूची में 30115 नाम बढ़ाने, 2654 संशोधन और 12174 नाम हटाने के दावे हुए हैं. फाइनल लिस्ट 6 जनवरी को आएगी.

ऐसे हालात जब उत्पन्न हुए हैं, जब पंचायत चुनाव आयोग ने बाराबंकी के करीब 3 लाख वोटरों के नाम 2 या 2 से ज्यादा जगह दर्ज होने के मामले चिह्नित किए थे. जिन लोगों के घरों को चिह्नित किया गया था उनके यहां जाकर आधार कार्ड नंबर लेकर किसी एक स्थान पर बीएलओ ने नाम दर्ज करने को लेकर ऑप्शन लेने की व्यवस्था की थी.  हालांकि, महज 71 हजार नाम ही हटाए जा सके थे.

करीब आठ लाख नाम कम-एडीएम
बाराबंकी के एडीएम और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी निरंकार सिंह के मुताबिक निश्चित रूप से विधानसभा वोटर लिस्ट में पंचायत और नगरीय निकाय की तुलना में करीब आठ लाख नाम कम हैं.  चूंकि, पंचायत और नगरीय निकाय की लिस्ट का अभी एसआईआर नहीं हुआ है. इससे ही अंतर दिख रहा है.

28 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 
दावे और आपत्तियां 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक ली गईं. इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण 21 फरवरी तक किया जाएगा. फिर इसके बाद 28 फरवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

