Pankaj Chaudhary: पूर्वांचल से केंद्र की सत्ता तक, पढ़िए पंकज चौधरी का राजनीतिक सफर, क्यों हैं बीजेपी की पसंद?

UP Politics Purvanchal Seven Time MP: पंकज चौधरी संगठनात्मक अनुभव, संसदीय राजनीति में लंबा सफर, केंद्र सरकार में मंत्री पद और मजबूत सामाजिक आधार के चलते पंकज चौधरी आज यूपी बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. पूर्वांचल की राजनीति में उनका नाम केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में लिया जाता है. आइए जानते हैं उनका राजनीतिक सफर.

1990-91 उप महापौर, नगर निगम, गोरखपुर

1990- सदस्य, कार्य समिति, भारतीय जनता पार्टी

1991- 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए। (पहला कार्यकाल)

1991-96 सदस्य, पटल पर रखे गए कागजात संबंधी समिति और सदस्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति

1998-12वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित

2004-14वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित

2014- 16वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित

2019- 17वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित

2024- 18वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित

2021 से केंद्र की मोदी सरकार में लगातार मंत्री

पंकज चौधरी की पिछड़े समाज में पकड़ रही मजबूत

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ओहदा बीजेपी में हमेशा अच्छा रहा है इसलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव में भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया. शुरूआत से ही पार्टी की ओर से मिली जिम्मेदारी का बखूबी निभाया भी.

पंकज चौधरी की तेल की कंपनी

राजनीति के साथ-साथ पंकज चौधरी एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं. वह आयुर्वेदिक तेल 'राहत रूह' बनाने वाली कंपनी हरबंशराम भगवानदास के मालिक हैं और 41 करोड़ से अधिक की संपत्ति रखते हैं.

भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेता पंकज चौधरी प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत और विश्वसनीय चेहरा माने जाते हैं. इस समय वे केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इसके अलावा, पूर्वांचल क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है.

यूपी के गोरखपुर से नाता

पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं, जो पूर्वांचल के सबसे प्रभावशाली OBC समुदायों में से एक है.पंकज चौधरी का जन्म 20 नवंबर 1964 को यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ. उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई के दिनों से ही उनका झुकाव राजनीति की तरफ रहा. उन्होंने जमीनी स्तर से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की.

कितनी संपत्ति

2024 लोकसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे में पंकज चौधरी ने अपनी संपत्ति 41 करोड़ 90 लाख 10 हजार 509 रुपये बताई. इस डिटेल में इनमें 36 करोड़ अचल तो 5 करोड़ से ज्‍यादा चल संपत्ति है. इसके अलावा उनके ऊपर 3 करोड़ 82 लाख 47 हजार 129 रुपये का कर्ज भी है.

