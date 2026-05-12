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बदमाशों और गुंडों की पार्टी बनती जा रही रही सपाः पंकज चौधरी

लखनऊः समाजवादी पार्टी से सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 12, 2026, 12:51 AM IST
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बदमाशों और गुंडों की पार्टी बनती जा रही रही सपाः पंकज चौधरी

लखनऊः समाजवादी पार्टी से सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. इसका वीडियो सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने सपा पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब बदमाशों और गुंडों की पार्टी बनती जा रही है, जहां राजनीतिक संवाद की जगह अपमानजनक भाषा ने ले ली है.

पेट्रोल की खपत कम करने और सोना न खरीदने को लेकर की गई प्रधानमंत्री की अपील के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद लोधी द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया. इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तल्ख अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों का अपमान है.

समाजवादी पार्टी लगातार चुनावी हार से बौखला गई है और उसके नेता अब लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नेताओं की भाषा और व्यवहार से पार्टी की मानसिकता साफ दिखाई देती है. 

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी और अपशब्दों की राजनीति स्वीकार नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि जब जनता चुनाव में सपा को नकारती है, तब उसके नेता हताश होकर अभद्र भाषा का सहारा लेने लगते हैं.

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