/2027 की तैयारी, मोदी कैबिनेट में यूपी के इन सांसदों को मिल सकता है मंत्री पद, जानें क्या है नया सियासी समीकरण

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UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं. भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी को 'एक नेता, एक पद' फार्मूले के तहत संगठन की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र में उनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने के लिए यूपी से नए नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दे सकती है। हालांकि, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
पढ़िए संभावित नामों की लिस्ट
संभावित नामों में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा और मेरठ सांसद अरुण गोविल की चर्चा है. इसके अलावा ओबीसी और दलित वर्ग से भी एक-एक सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है. केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री के तौर पर शामिल पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बन चुके हैं. ऐसे में भाजपा 'एक नेता एक पद' वाले फार्मूले के तहत पंकज चौधरी को लखनऊ शिफ्ट कर सकती है. इस स्थिति में प्रदेश की राजनीति से केंद्र में सक्रिय नेताओं का मौका बन सकता है.सूत्रों के अनुसार पंकज चौधरी को अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाता है तो पूर्वांचल के किसी ओबीसी नेता को मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है.
इनकी भी है चर्चा
पिछली सरकारों में मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान से लेकर गौतमबुद्ध नगर सांसद डॉ. महेश शर्मा तक मंत्री रह चुके हैं. इसके अलावा चर्चा उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को लेकर भी है. दिनेश शर्मा ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. साथ ही, ओबीसी और दलित वर्ग से एक-एक सांसद को यूपी कोटा से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है.
मेरठ के संसद अरुण गोविल लोकप्रिय धारावाहिक 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने वाले कलाकार रहे हैं. अपनी उस छवि को अब तक बनाए रखने में वे कामयाब रहे हैं. अयोध्या राम मंदिर प्रकरण गरमाने और चंदा चोरी के मामलों से बनी स्थिति के बीच रामायण के राम को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर सकती है. वहीं, पश्चिमी यूपी को एक प्रकार से संदेश देने का प्रयास किया जाएगा.
वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी के मंत्री. लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मोदी 3.0 सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उत्तर प्रदेश से कुल 10 मंत्री शामिल हैं:
नरेंद्र मोदी – प्रधानमंत्री (सांसद, वाराणसी)
राजनाथ सिंह – रक्षा मंत्री (सांसद, लखनऊ)
लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह केंद्र में रक्षा मंत्री के पद पर हैं
अनुप्रिया पटेल – केंद्रीय राज्यमंत्री (सांसद, मिर्जापुर - अपना दल एस)
मिर्जापुर से भाजपा की सहयोगी अपना दल एस सांसद अनुप्रिया पटेल केंद्र में राज्यमंत्री हैं
जयंत चौधरी – केंद्रीय राज्यमंत्री (राज्यसभा सांसद - रालोद)
भाजपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल से राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है
जितिन प्रसाद – केंद्रीय राज्यमंत्री (सांसद, पीलीभीत)
पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं
पंकज चौधरी – केंद्रीय राज्यमंत्री (सांसद, महराजगंज)
महराजगंज से सांसद पंकज चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं
कीर्तिवर्धन सिंह – केंद्रीय राज्यमंत्री (सांसद, गोंडा)
गोंडा से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं
एसपी सिंह बघेल – केंद्रीय राज्यमंत्री (सांसद, आगरा)
आगरा से भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं
कमलेश पासवान – केंद्रीय राज्यमंत्री (सांसद, बांसगांव)
बांसगांव से भाजपा सांसद कमलेश पास को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है
बीएल वर्मा – केंद्रीय राज्यमंत्री (राज्यसभा सांसद)
राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं
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