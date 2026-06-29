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2027 की तैयारी, मोदी कैबिनेट में यूपी के इन सांसदों को मिल सकता है मंत्री पद, जानें क्या है नया सियासी समीकरण

Modi Cabinet Expainsion UP: मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है. माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के कई नेताओं को केंद्र में शिफ्ट किया जा सकता है.यूपी से केंद्रीय मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मिल सकती है जगह, कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 29, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:43 AM IST
2027 की तैयारी, मोदी कैबिनेट में यूपी के इन सांसदों को मिल सकता है मंत्री पद, जानें क्या है नया सियासी समीकरण
Image Credit: UP PoliticsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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