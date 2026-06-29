/2027 की तैयारी, मोदी कैबिनेट में यूपी के इन सांसदों को मिल सकता है मंत्री पद, जानें क्या है नया सियासी समीकरण

पढ़िए संभावित नामों की लिस्ट

संभावित नामों में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा और मेरठ सांसद अरुण गोविल की चर्चा है. इसके अलावा ओबीसी और दलित वर्ग से भी एक-एक सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है. केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री के तौर पर शामिल पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बन चुके हैं. ऐसे में भाजपा 'एक नेता एक पद' वाले फार्मूले के तहत पंकज चौधरी को लखनऊ शिफ्ट कर सकती है. इस स्थिति में प्रदेश की राजनीति से केंद्र में सक्रिय नेताओं का मौका बन सकता है.सूत्रों के अनुसार पंकज चौधरी को अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाता है तो पूर्वांचल के किसी ओबीसी नेता को मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है.