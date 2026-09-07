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यूपी चुनाव के लिए भाजपा का मेगा प्लान तैयार: 6 क्षेत्रों में पीएम मोदी की रैलियों से गर्माएगा चुनावी माहौल

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य है. यहां का चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम माना जाता है. 2027 के चुनाव में पार्टी के सामने सरकार को फिर से सत्ता में लाने की चुनौती होगी ऐसे में अब प्रधानमंत्री खुद यूपी में सक्रिय नज़र आएंगे

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 07, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:44 AM IST
यूपी चुनाव के लिए भाजपा का मेगा प्लान तैयार: 6 क्षेत्रों में पीएम मोदी की रैलियों से गर्माएगा चुनावी माहौल
Image Credit: UP Politics

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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