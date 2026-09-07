/यूपी चुनाव के लिए भाजपा का मेगा प्लान तैयार: 6 क्षेत्रों में पीएम मोदी की रैलियों से गर्माएगा चुनावी माहौल

BJP Mission 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने चुनावी घोषणा से पहले प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में बड़े कार्यक्रमों की रणनीति तैयार की है। भाजपा की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व के जरिए प्रदेश में चुनावी माहौल को धार देने की है. सूत्रों के अनुसार भाजपा ने अवध, काशी, ब्रज, पश्चिम, कानपुर और गोरखपुर क्षेत्र के लिए अलग-अलग प्लान तैयार किया है. पार्टी चाहती है कि चुनाव से पहले संगठन और सरकार दोनों के कामकाज को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए.