UP Politics: सपा-कांग्रेस की रणनीति बनाम हिंदू मतों को बांटकर भाजपा को रोकने की कोशिश, योगी सरकार मजबूत

Uttar Pradesh Assembly elections in 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान खुलकर सामने आई है. वहीं, भाजपा के राजनीतिक हलकों में इसका असर अलग तरह से देखा जा रहा है.
भाजपा पर गठबंधन के प्रयासों का आरोप
पूर्व भाजपा विधायक बृजेश मिश्र सौरभ का दावा है कि सपा-कांग्रेस का उद्देश्य भाजपा को हराना है और इसके लिए यह एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है. उन्होंने कहा कि यूपी में सपा-कांग्रेस के पास भाजपा के खिलाफ कोई मुद्दा बचा नहीं है. उनका मानना है कि विपक्ष इस बात पर टिका है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा के पक्ष में गोलबंद हिंदू वोट को विभाजित किया जाए.
सपा-कांग्रेस की कथित योजना
पूर्व विधायक के अनुसार, सपा-कांग्रेस अलग-अलग चुनाव लड़कर भाजपा के सामने सवर्ण, पिछड़े और दलित उम्मीदवार उतार सकते हैं. खासतौर पर कांग्रेस सवर्ण चेहरों के जरिए भाजपा को नुकसान पहुंचाकर सपा की मदद कर सकती है. उनका उद्देश्य 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के लिए ज़मीन तैयार करना बताया जा रहा है.
सपा का विरोध और खारिज
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फ़खरुल हसन चांद ने बृजेश मिश्र के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 2027 में दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे और सीटों का बंटवारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा. जो सीट किसी दल को मिलेगी, वही उस पर चुनाव लड़ेगा.
जातीय समीकरण और चुनावी नैरेटिव
भाजपा के हलकों में चर्चा है कि सपा-कांग्रेस हिंदू मतों को बांटने में सक्रिय हैं. हालांकि, योगी सरकार के तहत जातीय समीकरण फिलहाल भाजपा के पक्ष में मजबूत बने हुए हैं. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सपा-कांग्रेस ने हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को हवा देने की कोशिश की, जैसे बनारस में मणिकर्णिका और अविमुक्तेश्वरानंद विवाद हैं.
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद का नैरेटिव प्रायोजित
चुनाव से पहले हिन्दुत्व की राजनीति से जुड़े मुद्दों को सपा और कांग्रेस की तरफ से हवा दिया गया। इस पर राजनीतिक विश्लेषकों ने हैरानी जताई. बनारस में मणिकर्णिका, अविमुक्तेश्वरानंद विवाद और ब्राह्मणों की नाराजगी का नैरेटिव विपक्ष की रणनीतिक योजनाओं से जोड़कर देखा गया. अविमुक्तेश्वरानंद के मसले पर अजय राय और अविनाश पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस ने खुलकर बैटिंग की और समाजवादी पार्टी अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे खड़ी नजर आई.
नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश तिवारी का कहना है कि कहीं कहीं सवर्ण और पिछड़ों के कुछ छोटे समूह भाजपा से नाराज दिखे हैं. स्वाभाविक है कि विपक्ष इसका फायदा उठाने का प्रयास करेगी. लेकिन इसमें सफल होने की उम्मीद न के बराबर है. यूपी में राजनीति का नैरेटिव 2014 में ही सेट हो गया था. वह नैरेटिव 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान खात्मे के मुद्दा बनने की वजह से कमजोर जरूर पड़ा लेकिन अब उसका असर नहीं है. भाजपा का नैरेटिव अभी भी मजबूत है.