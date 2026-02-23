'मुलायम पुत्र राज करेगा' गाने पर पूजा पाल का तंज....बोलीं 83 साल के माता प्रसाद देखते रह गए और 30 साल छोटे 'पुत्र' को मिला सिंहासन

lucknow news: 'मुलायम पुत्र ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर'... गाने को लेकर सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश पर बोला हमला.
Pooja Pal on Akhilesh Yadav: सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है. पूजा पाल ने कहा कि सपा अध्यक्ष की हरकतों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है. पूजा पाल ने कहा कि यही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में अंतर है. इतना ही नहीं पूजा पाल ने अखिलेश के रामभद्रार्य को जेल भेजने वाले बयान पर भी हमला बोला है.
पूजा पाल ने अखिलेश पर बोला हमला
दरअसल, बीते दिन अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजे गाने, "मुलायम पुत्र ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर" को लेकर पूजा पाल ने सपा अध्यक्ष पर हमला बोला. पूजा पाल ने अखिलेश को निशाने पर लेते हुए कहा कि सपा मुखिया इस समय पूरी तरह से 'आत्म-प्रशंसा' में डूबे हुए हैं. जिस तरह के गाने पार्टी के कार्यक्रमों में बज रहे हैं, वह समाजवादी विचारधारा की पराकाष्ठा नहीं, बल्कि उसके पतन का संकेत है.
माता प्रसाद पांडे का उदाहरण दिया
पूजा पाल ने विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का उदाहरण देते हुए पूजा पाल ने कहा कि वहां 83 साल से राजनीति कर रहे माता प्रसाद पांडे बैठे थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाजवादी विचारधारा के लिए खपा दी. लेकिन अंत में उन्हें अपने से 30 साल छोटे नेता (अखिलेश यादव) को ही सिंहासन पर बैठा देखना पड़ रहा है. यह इसलिए क्योंकि वह मुखिया के पुत्र हैं. पूजा पाल ने कहा कि यही सपा का असली चेहरा है. सपा में केवल मुलायम परिवार का ही सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है.
बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता टॉप पर पहुंच सकता है
पूजा पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसी के खिलाफ है. देश और प्रदेश के युवा भी परिवार और परिवारवाद के खिलाफ हैं. आगे पूजा पाल ने कहा कि बीजेपी में पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता टॉप पर पहुंच सकता है. यह आप भी जानते हैं. यह उत्तर प्रदेश की जनता जानती है क्योंकि वहां पर मेहनत को तवज्जो दिया जाता है. इसी वजह से मुझे लगता है कि समाजवादी में और भाजपा में बहुत अंतर है.
रामभद्राचार्य को जेल भेजने वाले बयान का पलटवार किया
वहीं, पूजा पाल ने अखिलेश यादव के रामभद्राचार्य को जेल भेजने वाले बयान पर भी पलटवार किया. पूजा पाल ने कहा कि अखिलेश का जो दो मुहा चरित्र है. वह कभी ना कभी सामने जरूर आ जाता है. पूजा पाल ने कहा कि मैं खुलकर बोल सकती हूं कि रामभद्राचार्य जी सम्मानित संत हैं और तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं. अखिलेश यादव को को ऐसी बातें उनके लिए नहीं बोलनी चाहिए. मैं इसका विरोध करती हूं. अंत में पूजा पाल ने यूपी में कानून व्यवस्था की तारीफ की. पूजा पाल ने कहा कि आज यूपी में बहन बेटियां अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं. इसी के नाते मैं कह सकती हूं कि 2027 में डबल इंजन की सरकार ही बनेगी.
