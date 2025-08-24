Pooja Pal: सपा से निष्‍कासित विधायक पूजा पाल ने एक बार फ‍िर से अखिलेश यादव पर हमला बोला है. पूजा पाल ने पत्र लिखने के बाद अब अखिलेश यादव से सीधा-सीधा जवाब मांगा है. पूजा पाल का एक और पत्र सामने आया है. इसमें पूजा पाल अखिलेश यादव के जवाबों और प्रेस कॉन्‍फ्रेंस को लेकर घेरा है. पूजा पाल ने कहा कि मुझे बीजेपी और उसके नेताओं से कोई खतरा नहीं है. पूजा पाल को मिटा पाना इतना आसान नहीं है.

पूजा पाल का एक और पत्र सामने आया

पूजा पाल ने अपने नए पत्र में लिखा, मुझे उम्मीद थी आप मेरे सवालों का जवाब देगें, किन्तु आपने सीधे उत्तर न देकर एक ट्वीट किया और फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष से एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और फिर अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में भी उसी के बारे में कहा. आगे लिखा, आपने (अखिलेश यादव) कहा कि मैनें तो टिकट देकर विधायक बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूजा पाल के सामने प्रत्याशी खड़ा कर उसका विरोध किया. आपने चौथे चुनाव का ज‍िक्र करते हुए यह कहा, लेकिन आप यह भूल गए कि आपने इसके पहले के तीन चुनाव में मेरे पति और मेरे विरुद्ध माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को प्रत्याशी खड़ा कर विरोध किया.

समाज ने मेरा डटकर साथ दिया

खास तौर से तब समाजवादी पार्टी ने मेरा विरोध ही नहीं किया, बल्कि मेरे पति की निर्ममता पूर्वक हत्या करने वाले दुर्दान्त माफिया को एक विधवा, बेसहारा अति पिछड़े पाल समाज की बेटी के खिलाफ लड़ाया. पूजा पाल ने लिखा, जब मुझे बेहद सहारे की जरूरत थी, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूं अपने क्षेत्र की जनता को अपने पूरे पाल समाज को जिसने मेरा डटकर साथ दिया और आपके अपराधी हत्यारे प्रत्याशियों को धूल चटा दिया और पाल समाज की बेटी को जीवन दिया.

'मुझे मंत्री बनने की चाहत नहीं'

आपने (अखिलेश यादव) मेरे मंत्री बनाने पर तंज कसते हुए जो लिखा है कि भाजपा इन्हें मंत्री बनाए, इस पर मैं अपनी बात स्पष्ट कर चुकी हूं कि मुझे मंत्री बनने की चाहत नहीं है, बल्कि अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाना उद्देश्य था, जो मुख्‍यमंत्री योगी ने मुझे न्याय दिया और मेरे पति के हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया और मेरे जीवन का मकसद पूरा हुआ. लेकिन आप मुख्‍यमंत्री बनने के लिए आज भी अपराधियों को संरक्षण दे करके जो पाप कर रहे हैं, जिनको दूध पिला रहे हो, आने वाली पीढियों कभी आपको माफ नहीं करेगीं.

माफ‍िया का नाम क्‍या लिया, आपने निष्‍कासित कर दिया

पूजा पाल ने आगे लिखा, आपका (अखिलेश) अपराधियों के प्रति इतना प्रेम इालक रहा है कि मैनें विधायक के रूप में अतीक अहमद का नाम सदन में क्या लिया कि मुझे पार्टी से ही निकाल दिया गया. उत्तरोत्तर प्रेस कान्फ्रेंस करके, ट्वीट करके पूरी समाजवादी पार्टी अति पिछड़े पाल समाज की बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए. समाज में भ्रम है कि मैनें राज्य सभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के विपरीत वोट दिया, इसलिये मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन मैं स्पष्ट कर देती हूं कि यदि समाजवादी पार्टी का ऐसा विचार होता तो उसी समय मेरा निष्कासन कर सकते थे, लेकिन मेरा निष्कासन तब किया गया, जब मैंनें माफिया का नाम सदन में लिया. समाजवादी पार्टी अपराधियों की बुराई बर्दाश्‍त नहीं कर पाई, इसलिये मुझे पार्टी से निकाल दिया.

आप इतने रंग क्‍यों बदल रहे

आपने (अखिलेश) प्रेस कान्फ्रेंस में पीडीए का अर्थ कुछ और बताया, कुछ समझ में नहीं आया कि समाजवादी पार्टी पहले पीडीए हो गई और फिर पीडीए के अर्थ आपने अनेकानेक समाज और वर्गों के नाम से संबोधित कर घोषित किया. मैं तो बहुत छोटी सी, बहुत अभागी, बेसहारा पाल समाज की बेटी हूं, लेकिन आप तो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, आपको इतने प्रकार के रंग क्यों बदलने पड़ रहे हैं, आप आज भी पीडीए पर स्थिर होकर भरोसा नहीं कर पा रहे हो.

पूजा पाल को मिटा पाना आसान नहीं

पूजा पाल ने आगे लिखा, मुझे भारतीय जनता पार्टी और उसके किसी नेता, कार्यकर्ता से कोई खतरा नहीं है. मैंने एक लम्बा जीवन खतरों से जूझते हुये जिया है, आपके लिए भी इतना आसान नहीं है, पूजा पाल को मिटां पाना, मेरे साथ मेरे क्षेत्र की जनता, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का अतिपिछड़ा और पाल समाज के लोग च‌ट्टान की तरह खड़े हैं.

