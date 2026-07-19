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"कोर्ट में दी गवाही तो पूरा परिवार साफ कर देंगे..." अतीक के गुर्गों की धमकियां भी नहीं डिगा सकीं, संघर्षों से भरी है यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष पूजा पाल की कहानी

UP Politics: प्रयागराज पश्चिमी विधानसभा सीट से बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शादी के 9 दिन बाद ही उनकी पत्नी पूजा पाल विधवा हो गई थीं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 19, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:05 PM IST
"कोर्ट में दी गवाही तो पूरा परिवार साफ कर देंगे..." अतीक के गुर्गों की धमकियां भी नहीं डिगा सकीं, संघर्षों से भरी है यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष पूजा पाल की कहानी
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