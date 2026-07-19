"कोर्ट में दी गवाही तो पूरा परिवार साफ कर देंगे..." अतीक के गुर्गों की धमकियां भी नहीं डिगा सकीं, संघर्षों से भरी है यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष पूजा पाल की कहानी

दल कोई भी रहा, न्याय की लड़ाई लड़तीं रहीं

पूजा पाल बसपा और समाजवादी पार्टी जैसे दलों में भले ही रहीं लेकिन अपने पति के हत्यारों के खिलाफ उनकी लड़ाई कभी कमजोर नहीं हुई. अतीक अहमद जैसे माफिया के आतंक का सामना करना और राजनीतिक रूप से उसे चुनौती देना उनके लिए आसान नहीं था लेकिन पूजा पाल ने हर मोर्चे पर डटकर सामना किया. हालांकि इस दौरान उन्हें अतीक की तरफ से गवाही न देने और केस वापस लेने के लिए धमकियां भी मिलीं. इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने जब अतीक अहमद और अन्य आरोपियों के खिलाफ लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, तभी से पूजा पाल पर गवाही न देने का दबाव बनाया जाने लगा.