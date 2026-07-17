'आप पूछ रहे थे क्या मिला?' अखिलेश यादव पर पूजा पाल का पलटवार, बोलीं- BJP में चाय वाला भी PM बन सकता है

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लखनऊ/विशाल सिंह: उत्तर प्रदेश भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष और कौशांबी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) के जरिए जोरदार हमला बोला है. अखिलेश यादव द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए पूजा पाल ने भाजपा की संगठनात्मक नीति की सराहना की और सपा को परिवारवाद के मुद्दे पर जमकर घेरा.
क्या मिला? के सवाल पर दिया करारा जवाब
हाल ही में भाजपा की नई टीम में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए पूजा पाल ने लिखा कि अखिलेश यादव जी, आप पूछ रहे थे कि मुझे क्या मिला? आज आपके प्रश्न का जवाब देती हूं. मुझे गर्व है कि मैं पाल समाज की बेटी हूं और भाजपाई हूं. मैं उस पार्टी में हूं, जहां चाय बेचने वाला भी अपनी काबिलियत के दम पर प्रधानमंत्री बन सकता है. यह मेरी और हर कार्यकर्ता की क्षमता पर निर्भर करता है. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा में पाल समाज का कोई भी बेटा या बेटी अपनी मेहनत के बल पर विधायक, सांसद, मंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों तक का सफर तय कर सकता है.
सपा की नीतियों और अतीत पर साधा निशाना
समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए पूजा पाल ने आरोप लगाया कि सपा में केवल चुनिंदा चेहरों और एक खास परिवार का ही वर्चस्व रहा है. उन्होंने कहा कि सपा में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान और सिर्फ सैफई परिवार से जुड़े लोगों का ही भविष्य सुरक्षित रहा है. सपा की वंशवादी और परिवारवादी राजनीति में किसी भी आम कार्यकर्ता के लिए आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं है.
बसपा से सपा और अब भाजपा में एंट्री
पूजा पाल का राजनीतिक सफर बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा है. बता दें कि पूजा पाल ने 2007 और 2012 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को हराकर अपनी राजनीतिक ताकत का लोहा मनवाया था. 2017 के चुनाव में बसपा के टिकट पर लड़ते हुए वे तीसरे स्थान पर रहीं. फरवरी 2018 में भाजपा नेताओं से नजदीकियों के चलते उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया. 2019 में वे सपा में शामिल हुईं और 2022 के विधानसभा चुनाव में कौशांबी की चायल सीट से सपा के टिकट पर विधायक चुनी गईं.
बीजेपी की नई टीम में मिला बड़ा कद
आगामी चुनावी समीकरणों (यूपी चुनाव 2027 और लोकसभा चुनाव 2029) को ध्यान में रखते हुए यूपी बीजेपी ने हाल ही में अपनी 46 सदस्यीय नई टीम की घोषणा की है. इस सूची में 19 प्रदेश उपाध्यक्षों में पूजा पाल को भी शामिल किया गया है. भाजपा द्वारा उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही सपा खेमे में हलचल तेज है, जिस पर अब पूजा पाल के इस बयान ने सियासी पारे को और गर्मा दिया है.