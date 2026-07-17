'आप पूछ रहे थे क्या मिला?' अखिलेश यादव पर पूजा पाल का पलटवार, बोलीं- BJP में चाय वाला भी PM बन सकता है

क्या मिला? के सवाल पर दिया करारा जवाब

हाल ही में भाजपा की नई टीम में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए पूजा पाल ने लिखा कि अखिलेश यादव जी, आप पूछ रहे थे कि मुझे क्या मिला? आज आपके प्रश्न का जवाब देती हूं. मुझे गर्व है कि मैं पाल समाज की बेटी हूं और भाजपाई हूं. मैं उस पार्टी में हूं, जहां चाय बेचने वाला भी अपनी काबिलियत के दम पर प्रधानमंत्री बन सकता है. यह मेरी और हर कार्यकर्ता की क्षमता पर निर्भर करता है. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा में पाल समाज का कोई भी बेटा या बेटी अपनी मेहनत के बल पर विधायक, सांसद, मंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों तक का सफर तय कर सकता है.