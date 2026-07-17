Add Zee Business As A Preferred Source
App

'आप पूछ रहे थे क्या मिला?' अखिलेश यादव पर पूजा पाल का पलटवार, बोलीं- BJP में चाय वाला भी PM बन सकता है

बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल ने X पर अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि भाजपा में योग्यता के दम पर हर कार्यकर्ता आगे बढ़ सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी पर उन्होंने परिवारवाद और चुनिंदा नेताओं तक सीमित रहने का आरोप लगाया.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 17, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:18 PM IST
'आप पूछ रहे थे क्या मिला?' अखिलेश यादव पर पूजा पाल का पलटवार, बोलीं- BJP में चाय वाला भी PM बन सकता है
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Vishal singh Raghuvanshi

Vishal singh Raghuvanshi

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP में चांदी ने मारी जबरदस्त डुबकी, सोना खरीदने वालों को भी बड़ी राहत,जानें ताजा भाव
चांदी का भाव38 min ago
2
Kushinagar News52 min ago
3
Baldev Singh Aulakh Convoy Accident57 min ago
4
UP Congress1 hr ago
5
prayagraj news1 hr ago