UP Politics: सपा से निष्‍कासित पूजा पाल ने सपा पर निशाना साधा है. पूजा पाल ने कहा कि उनके पति की तरह उनकी भी हत्‍या की जा सकती है. अगर उनकी हत्‍या होती है तो उसके दोषी अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी होगी. पूजा पाल का कहना है कि उन्‍हें सोशल मीडिया पर गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी भी मिल रही है. पूजा पाल का एक पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अखिलेश यादव को लिखा पत्र

दरअसल, पूजा पाल ने सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा है. दो पन्‍नों के इस पत्र में पूजा पाल ने अखिलेश यादव से कई सीधे सवाल भी पूछे हैं. पूजा पाल ने पत्र में लिखा, मैं विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके बिना सपा के सहयोग के ही दो बार विधायक बनी. मेरे पति के हत्‍यारे को पहले की सरकारों द्वारा संरक्षण दिया जाता रहा. आपके (अखिलेश) आने के बाद हमें आपके कार्य व्‍यवहार से ऐसा आभास हुआ कि अपराधियों के विरुद्ध आप हम जैसे पिछड़े और गरीब लोगों को भी न्‍याय दिला सकते हो. यही वजह रही कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के कहने पर सपा ज्‍वॉइन कर चुनाव लड़ी और तीसरी बार विधायक बनी.

लेकिन जब मैं समाजवादी पार्टी में कार्य करने लगी तो मुझे एहसास होने लगा कि यहां पिछड़े, अति पिछड़े और दलित सब दूसरे दर्जे के नागरिक है, पहले दर्जे के नागरिक तो मुस्लिम ही है, वह चाहे जितने बड़े अपराधी हों, उनको सम्मान देना, उनको ताकत देना, उनकी शक्ति बढ़ाना समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता है. मैंने बहुत प्रयास किया कि आप हमारे पति के हत्यारों को उनके किये कि सजा दिलायेगें, लेकिन उत्तरोत्तर प्रयास के बावजूद सिर्फ निराशा ही हाथ लगी.

किन्तु भारतीय जनता पार्टी में चाहे जितना बड़ा अपराधी हो उसे सजा दी जाती है, ऐसा एहसास हमको होने लगा और जिसका परिणाम हम और सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा, जब मेरे पति के हत्यारे व उनके परिवारवालों को दण्ड मिला तो समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार के प्रत्येक सदस्य ने मेरे पति के हत्यारे के पक्ष में सदन से सड़क तक आवाज बुलन्द की. इस कारण मुझे आपकी नीतियों से भरोसा उठ गया.

आपने (अखिलेश यादव) मुझे पार्टी से निस्कासित कर दिया है, एक बार में यह चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित यह देख तो लेती कि हमको निकाला क्यों गया, कम से कम एक बार मेरे द्वारा पार्टी के भीतर किये गये गुनाहों की जानकारी देते के लिए हमारा जवाब भी माँगा जाना चाहिये था और जब मैं अपने ऊपर आपके द्वारा लगाये गये आरोपों का जवाब आपको प्रेषित करती तो दोनों पक्षों, आपके निस्कासन के कारण और उस पर हमारा जवाब उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम देखती, सुनती तो निर्णय ले पाती क्या सचमुच आप सम्पूर्ण पीडीए के संरक्षक हो या सिर्फ पिछड़ों और दलितों को छलने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है.

यदि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभा के प्रत्याशी को वोट देने के कारण पार्टी से निस्कासित किया है तो मैं पूंछना चाहती हूँ कि हमारे निस्कासन के बाद अभी आपने कान्स्टीट्शनल क्लब, दिल्ली के चुनाव में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है तो आप हमें इस बात की सजा कैसे दे सकते हो, लेकिन यह आपका अहंकार ही है कि एक विधवा 'अति पिछड़ी जाति की बेटी के भीतर आपको गुनाह दिखता है और जब वही गुनाह आपकी पत्नी स्वयं भारतीय जनता पार्टी को कान्स्टीट्शनल क्लब में वोट देकर आती है तो वह गुनाह नहीं होता है. आप, आपकी पत्नी और आपकी पूरी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया.

अंत में पूजा लिखती हैं कि आपकी पार्टी से निस्कासन का दर्द इतने बडे-बड़े दर्द सहने के उपरान्त मुझे बहुत छोटा दिखता है, लेकिन मुझे भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर, मुझे भरोसा है पूरे उत्तर प्रदेश के अपने पाल समाज के ऊपर, कि वह हमारी शक्ति बनेगें और मैं फिर लड़ेंगी और जीतेंगी. एक बेकसूर, विधवा, अनाथ, अति पिछड़े की बेटी पूजा पाल को समाज वादी पार्टी के लोग किस-किस तरह की गन्दी गन्दी गालियों सोशल मीडिया पर देते हैं, यहाँ तक की जान से मारने की भी धमकियों दी जाती हैं, किन्तु मैंने अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल गयी, अब मुझे मौत भी मिले तो भी गर्व ही होगा, किन्तु आपने मुझे जिस तरह बीच रास्ते में अपमानित कर मरने के लिये छोड़ दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी के अपराधी अनुयायिओं का मनोवल बहुत बढ़ गया है, इसलिये सम्भव है मेरे पति की भाँति मेरी भी हत्या हो जाय, यदि ऐसा होता है तो मैं सरकारों से प्रशासन से मॉग करती हूँ कि मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी व अखिलेश यादव को ही माना जाय.