I Love मोहम्मद के ट्रेंड में कांग्रेस की एंट्री, लखनऊ में लगे आई लव कॉन्स्टिट्यूशन के होर्डिंग, राहुल गांधी के हाथ में संविधान

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' विवाद ने देश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कानपुर से शुरू हुआ यह विवाद अब सड़कों से लेकर राजनीतिक दफ्तरों तक पहुंच गया है. पहले बीजेपी, फिर सपा और अब कांग्रेस ने भी अपने नेताओं के समर्थन में पोस्टर लगा दिए हैं. लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव और कांग्रेस के 'आई लव कॉन्स्टिट्यूशन' पोस्टर ने इस विवाद को और हवा दे दी है।

BJP का 'आई लव योगी' पोस्टर

यूपी में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद के जवाब में हिंदू समुदाय ने सोशल मीडिया पर 'आई लव राम' और 'आई लव महादेव' जैसे कैंपेन शुरू किया. फिर इसके बाद राजनीति शुरू हो गई और यूपी में 'आई लव योगी आदित्यनाथ' के पोस्टर भी कई जगह नजर आए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

लखनऊ में SP का 'आई लव अखिलेश' पोस्टर

लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर बीती रात 'आई लव अखिलेश यादव' और 'आई लव शिक्षा, विकास और रोजगार' के पोस्टर लगाए गए थे. इन पोस्टर्स ने लोगों का खास ध्यान खींचा, जिसमें लिखा था, 'आई लव सामाजिक सौहार्द, आई लव समाजवादी पार्टी और आई लव धरतीपुत्र के लाल श्री अखिलेश'. इस पोस्टर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी तस्वीर छपी है.

सपा के बाद Congress का 'आई लव कॉन्स्टिट्यूशन' पोस्टर

सपा के बाद कांग्रेस ने भी इस पोस्टर वॉर में कदम रख लिया है. लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर आई लव कॉन्स्टिट्यूशन संदेश वाले होर्डिंग्स लगाए गए हैं. यूपी कांग्रेस कमेटी के सदस्य अब्दुल्लाह शेरखान द्वारा लगवाए गए पोस्टर में 'आई लव कॉन्स्टिट्यूशन' लिखा गया है. इन पोस्टरों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अन्य वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें भी शामिल हैं. कांग्रेस नेता अब्दुल्ला शेरखान ने ये पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए हैं. इस पहल का उद्देश्य संविधान के महत्व पर जोर देना और राजनीतिक संवाद में इस मुद्दे को केंद्र में लाना है. यह घटना लखनऊ की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है, जिसमें विभिन्न दल अपनी विचारधाराओं और प्राथमिकताओं को उजागर कर रहे हैं.

