प्रतीक यादव की मौत के समय कहां थी पत्नी अपर्णा...सिविल हॉस्पिटल के CMS ने क्या कहा?

Prateek Yadav Death Reason: प्रतीक यादव की मौत ने सनसनी मचा दी है. अपर्णा यादव के पति और मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की मौत से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. अभी तक आ रही जानकारियों के अनुसार उनकी मौत किस वजह से हुई है इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी.
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तुषार श्रीवास्तव/Prateek Yadav Death:उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. लखनऊ पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, प्रतीक को सुबह करीब 6 बजकर 15 मिनट पर लखनऊ के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अपर्णा यादव उस समय उनके साथ नहीं थी, वह लखनऊ से बाहर थीं. प्रतीक के निधन की खबर से लखनऊ से लेकर सैफई तक हर कोई हैरान रह गया है. अस्पताल में परिवार और समर्थक पहुंच गए हैं. वहीं, घटना को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है
डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम
मिली जानकारी के अनुसार, प्रतीक यादव की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. चार डॉक्टरों का पैनल उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा. इस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी. अखिलेश यादव अभी केजीएमयू में हैं.
अपर्णा यादव कहां थी?
परिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, प्रतीक को सुबह गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका ब्रेन डेड हो चुका था. निधन के समय उनकी पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा यादव दिल्ली में थीं. खबर मिलते ही वे लखनऊ के लिए रवाना हो गईं. प्रतीक यादव के निधन से सैफई परिवार और प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है.
कैसे हुआ घटनाक्रम
करीबियों ने बताया कि बुधवार सुबह प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजन तुरंत उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद परिजनों को सूचित किया कि अस्पताल आने से पहले ही प्रतीक ब्रेन डेड हो चुके थे. इसके बाद डॉक्टरों की टीम जांच की और मृत घोषित कर दिया.
अपर्णा यादव को मिली देर से सूचना
सूत्रों के अनुसार, जिस समय प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उस समय अपर्णा यादव एक कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली में थीं. निधन की सूचना मिलते ही वे सभी कार्यक्रम रद्द कर लखनऊ के लिए रवाना हो गईं. उनके करीबी लोगों ने बताया कि वे बेहद सदमे में हैं.
दोनों की एक बेटी
अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की शादी साल 2011 में हुई थी. दोनों की एक बेटी है. अपर्णा यादव 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। 2022 में वे भाजपा में शामिल हो गई थीं.
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