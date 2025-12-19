कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को मिली ‘सलामी’ पर सियासी तूफान, अखिलेश-चंद्रशेखर ने उठाए संवैधानिक सवाल

Guard of Honour Row: उत्तर प्रदेश में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार और यूपी पुलिस पर सवाल उठाए हैं. इस पूरे मामले ने यूपी में प्रशासन और धार्मिक आस्था के बीच संवैधानिक सीमाओं को लेकर बहस छेड़ दी है. वीडियो वायरल होते ही मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा और अब इस पूरे प्रकरण पर एसपी से जवाब मांगा गया है.

क्या कहा अखिलेश ने...

अखिलेश ने कहा- जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा. पुलिस अपने काम में तो नाकाम है, उसका जो काम है वो तो कर नहीं रही है, बल्कि अपनी सीमित क्षमताओं को और जगह व्यर्थ कर रही है. भाजपा राज में पनप रहे बेतहाशा अपराध और माफ़िया राज पर लगाम लगाने की बजाय सलाम-सलाम का खेल खेला जा रहा है. इस घटना का संज्ञान लेने वाला कोई है या वो भी परेड में शामिल है. भाजपा जाए तो पुलिस सही काम में लग पाए.

चंद्रशेखर आजाद ने बताया संविधान पर हमला

वहीं,नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कथावाचक को सलामी दिए जाने को संविधान पर हमला बताया. आरोप लगाया कि आस्‍था संविधान से ऊपर हो गई है. चंद्रशेखर ने गुरुवार को कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी का वीडियो X पर शेयर किया. सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत कोई मठ नहीं, बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म-विशेष की जागीर नहीं. एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को यूपी पुलिस द्वारा परेड और सलामी दी जाती है. यह सिर्फ़ एक प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि संविधान पर खुला हमला है.

दरअसल, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी 17 नवंबर को बहराइच पहुंचे थे. उन्होंने पुलिस लाइन में पुलिसवालों मोटिवेट किया था. यह कार्यक्रम पूरी तरह पुलिस विभाग का था. जिसमें कथावाचक के लिए रेड कारपेट बिछाया गया और उन्हें खुद एसपी आर सिंह ने सैल्यूट कर सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया था.

