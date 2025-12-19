Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3046149
Zee UP-UttarakhandUP Politics

कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को मिली ‘सलामी’ पर सियासी तूफान, अखिलेश-चंद्रशेखर ने उठाए संवैधानिक सवाल

Pundrik Goswami Controversy: वृंदावन के कथावाचक पुंडरीक गोस्‍वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर विवाद शुरू हो गया है.  सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार और योगी फोर्स पर सवाल उठाए हैं.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP News
UP News

Guard of Honour Row: उत्तर प्रदेश में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है. समाजवादी पार्टी के  अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार और यूपी पुलिस पर सवाल उठाए हैं. इस पूरे मामले ने यूपी में प्रशासन और धार्मिक आस्था के बीच संवैधानिक सीमाओं को लेकर बहस छेड़ दी है. वीडियो वायरल होते ही मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा और अब इस पूरे प्रकरण पर एसपी से जवाब मांगा गया है.

क्या कहा अखिलेश ने...
अखिलेश ने कहा- जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा. पुलिस अपने काम में तो नाकाम है, उसका जो काम है वो तो कर नहीं रही है, बल्कि अपनी सीमित क्षमताओं को और जगह व्यर्थ कर रही है. भाजपा राज में पनप रहे बेतहाशा अपराध और माफ़िया राज पर लगाम लगाने की बजाय सलाम-सलाम का खेल खेला जा रहा है.  इस घटना का संज्ञान लेने वाला कोई है या वो भी परेड में शामिल है. भाजपा जाए तो पुलिस सही काम में लग पाए.

चंद्रशेखर आजाद ने बताया संविधान पर हमला
वहीं,नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कथावाचक को सलामी दिए जाने को संविधान पर हमला बताया. आरोप लगाया कि आस्‍था संविधान से ऊपर हो गई है. चंद्रशेखर ने गुरुवार को कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी का वीडियो X पर शेयर किया. सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत कोई मठ नहीं, बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म-विशेष की जागीर नहीं. एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को यूपी पुलिस द्वारा परेड और सलामी दी जाती है. यह सिर्फ़ एक प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि संविधान पर खुला हमला है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी 17 नवंबर को बहराइच पहुंचे थे. उन्होंने पुलिस लाइन में पुलिसवालों मोटिवेट किया था. यह कार्यक्रम पूरी तरह पुलिस विभाग का था.  जिसमें कथावाचक के लिए रेड कारपेट बिछाया गया और उन्हें खुद एसपी आर सिंह ने सैल्यूट कर सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया था.

UP Assembly Winter Session: आज से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, कोडीन सिरप, SIR पर हो सकता है हंगामा
 

TAGS

Guard of Honour rulesreligious figure controversyChandrashekharAkhilesh

Trending news

Guard of Honour rules
कथावाचक को मिली 'सलामी' पर सियासी तूफान, अखिलेश-चंद्रशेखर ने उठाए संवैधानिक सवाल
Uttarkashi News
'ये आदमी पैसा..', हिन्दू संगठन कार्यकर्ता और असिस्टेंट फूड कमिश्नर के बीच तीखी बहस
raebareli news
ठंड में अलाव तापते वक्त बड़ा हादसा, आग की चपेट में आई विवाहिता, पति भी झुलसा
UP Assembly Winter session
आज से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, कोडीन सिरप, SIR पर हो सकता है हंगामा
prayagraj news
कौन एजेंसी है जो फरार मौलाना खुर्शीद जमाल की पेशी कर सके, इलाहाबाद HC ने पूछा सवाल
gonda news
गोंडा में घने कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी,बर्फीली हवाओं से छूट रही कंपकंपी,AQI खराब
Up Acciden
यूपी में कोहरे बना काल, अलीगढ़-एटा से लेकर बांदा तक सड़क हादसे में कई की मौत
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश, हरिद्वार,नैनीताल समेत इन इलाकों में कोहरे का अलर्ट
UP expressway speed limit
यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर स्पीड पर लगा ब्रेक, सड़क हादसों को लेकर यूपीडा का फैसला
India South Africa T20 refund
इकाना स्टेडियम में रद्द IND-SA टी20 मैच का मिलेगा पूरा रिफंड, दर्शकों को बड़ी राहत