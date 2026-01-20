उत्तर प्रदेश में एक साथ बैटिंग करेंगे राहुल अखिलेश! दोनों 2027 और 2029 के 'कप्तान', रायबरेली में लगे सियासी पोस्टर

Rahul–Akhilesh Poster Raebareli: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 20 जनवरी को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा पर हैं. इस दौरान वे मनरेगा और 'SIR' कार्यक्रमों पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. बतौर सांसद राहुल चौपाल और क्लोज डोर जनता दर्शन के जरिए जनता से मिलेंगे. राहुल गांधी के अपने संसदीय क्षेत्र में विजिट के दौरान अनोखा पोस्टर लगाया गया गया है. इस पोस्टर में अखिलेश और राहुल की फोटो हैं.

पोस्टर में खिलाड़ी की ड्रेस में अखिलेश-राहुल

यहाँ लगाए गए पोस्टर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्रिकेट खिलाडी की पोशाक में दिखाया गया है. इस पोस्टर में अखिलेश और राहुल गांधी दोनों को साथ साथ पवेलियन वाक की मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है. दोनों ने सीने पर इंडिया लिखी टी शर्ट पहनी है जबकि दोनों के दाहिने हाथ में बैट है. वही बाएँ हाथ की मुद्रा साथ- साथ दिखाते हुए पीडीए को प्रोटेक्शन देती मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं . बताया जा रहा है कि कोंग्रेसी नेता राहुल निर्मल ने यह पोस्टर लगवाया गया है जिसमें दोनों को 2027 एवं 2029 का 'कप्तान' बताया गया है. बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 और देश में लोकसभा चुनाव 2029 में होंगे.

राहुल गांधी के आज के कार्यक्रम

संसद में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. बीती रात लखनऊ से यहाँ सड़क मार्ग से पहुंचे राहुल गांधी सुबह नौ बजे से साढे ग्यारह बजे तक भुएमऊ गेस्ट हाउज़ मे जन प्रतिनिधियों और विभिन्न डेलीगेशन से मुलाक़ात करेंगे. उसके बाद पौने ग्यारह से बारह बजे तक राहुल गांधी आईटीआई के राजीव गांधी स्टेडियम मे रहकर वहां रायबरेली प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे. यहाँ से राहुल गाँधी नगर पालिका के चेयरमैन के यहाँ पूर्व में आयोजित किसी मांगलिक कार्यक्रम की शुभकामना देने जायेंगे. इसके बाद राहुल गांधी रोहनिया ब्लॉक के उमरन जायेगे जहाँ एक बजे से वहां आयोजित मनरेगा बचाओ चौपाल की अध्यक्षता करेंगे.

राहुल का छठा रायबरेली दौरा

साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी अब तक 5 बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं. अगर उनका यह ताजा शेड्यूल फॉलो किया जाता है तो उनका यह रायबरेली का छठा दौरा होगा. इससे पहले राहुल 10 और 11 सितंबर 2025 को रायबरेली का दो दिवसीय दौरा कर चुके हैं.