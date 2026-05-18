Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3221432
Zee UP-UttarakhandUP Politics

सनातन नहीं रहेगा तो संविधान भी नहीं रहेगा...राजा भैया के बयान से मचा सियासी घमासान

Raja Bhaiya Statement: कुंडा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजा भैया ने कहा कि सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा, उनका ये बयान खूब वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं इस बयान के मायने?.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: May 18, 2026, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Raghuraj Pratap Singh urf Raja Bhaiya
Raghuraj Pratap Singh urf Raja Bhaiya

Raja Bhaiya Statement: कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का बड़ा बयान सामने आया है. राजा भैया ने कहा कि जितने मुस्लिम आज दिखाई दे रहे हैं ये सभी पूर्व में हिंदू थे. इतना ही नहीं राजा भैया ने कहा कि सनातन नहीं रहेगा तो संविधान भी नहीं रहेगा. राजा भैया के इस बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है. 

संविधान वाले बयान पर मचा घमासान 
बता दें कि कुंडा विधायक व जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि “अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा.” बहुत लोग देखे होंगे यहां नारा लगाते हैं जय संविधान! जय संविधान! अरे संविधान इसीलिए है, क्योंकि भारत हिंदू बाहुल्य देश है, उन्होंने कहा कि जिस दिन भारत हिंदू बहुल्य नहीं रह जाएगा, उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं. 

भारत को मिटाने की कोशिश वर्षों से हो रही 
इतना ही नहीं राजा भैया ने कहा कि आज जिस रूप में भारत है वह इसी वजह से है, क्योंकि ये हिंदू बहुल्य है और भारत को मिटाने के लिए आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्त्राब्दियों से प्रयास हो रहे हैं. राजा भैया के सनातन वाले बयान से सियासी घमासान मच गया है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. राजा भैया के इस बयान को लेकर सियासी पंडित ये भी कयास लगा रहे हैं कि राजा भैया आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ हो सकते है. हालांकि, अभी तक इस तरह का ऐलान या दावा नहीं किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं राजा भैया?
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया राजनीति की दुनिया में जाना माना नाम है. वर्तमान में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्य और कुंडा से विधायक हैं. 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी ने दो सीटें जीतने में कामयाब रही. एक कुंडा दूसरी बाबागंज. कुंडा से खुद राजा भैया विधायक हैं. 2007 में वह पहली बार विधायक बने. तब से वह लगातार विधायक बनते रहे. कुंडा के आसपास पांच विधानसभा क्षेत्रों में उनकी खासी पकड़ है. 

यह भी पढ़ें : यूपी में चिराग की दस्तक से बढ़ी सियासी हलचल, ‘उधार का नेता नहीं...’ वाले पोस्टरों ने NDA में बढ़ाई बेचैनी

यह भी पढ़ें :  अखिलेश के पीडीए के जवाब में भाजपा का कैबिनेट विस्तार और सामाजिक संतुलन

TAGS

Raja Bhaiya

Trending news

Raja Bhaiya
सनातन नहीं रहेगा तो संविधान भी नहीं रहेगा...राजा भैया के बयान से मचा सियासी घमासान
Baghpat Latest News
बागपत के लिए खुशखबरी! हिंडन पर नया पुल जल्द होने वाला शुरू, जानें लेटेस्ट अपडेट
Sonbhadra electricity bill
स्मार्ट मीटर या स्मार्ट घोटाला? सोनभद्र में बिजली बिलों ने उड़ाए लोगों के होश
Lucknow news
सड़कों पर नमाज नहीं, चलने के लिए हैं रास्ते: सीएम योगी की दो-टूक
Yogi Cabinet meeting
पशु चिकित्सा छात्रों की योगी सरकार ने कर दी मौज! इटर्नशिप भत्ता तीन गुना बढ़ाया
Lucknow news
लखनऊ: PGI अस्पताल में कैंसर पीड़ित मरीज ने ब्लेड से गला काटकर दी जान!
Agra Metro
आगरा मेट्रो कॉरिडोर 2 ने पकड़ी रफ्तार, जमीन हस्तांतरण का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर
चांदी का भाव
सोने में राहत पर चांदी ने उड़ाए होश! यूपी में 10 हजार रुपये महंगी हुई सिल्वर
Lucknow news
शिक्षक भर्ती को लेकर फूटा गुस्सा, मंत्री आवास की तरफ रेंगकर बढ़े प्रदर्शनकारी
Hapur News
हापुड़ में दर्दनाक हादसा: खेलते-खेलते छत से गिरा मासूम, मौके पर ही थमीं सांसें