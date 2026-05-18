सनातन नहीं रहेगा तो संविधान भी नहीं रहेगा...राजा भैया के बयान से मचा सियासी घमासान

Raja Bhaiya Statement: कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का बड़ा बयान सामने आया है. राजा भैया ने कहा कि जितने मुस्लिम आज दिखाई दे रहे हैं ये सभी पूर्व में हिंदू थे. इतना ही नहीं राजा भैया ने कहा कि सनातन नहीं रहेगा तो संविधान भी नहीं रहेगा. राजा भैया के इस बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है.

संविधान वाले बयान पर मचा घमासान

बता दें कि कुंडा विधायक व जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि “अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा.” बहुत लोग देखे होंगे यहां नारा लगाते हैं जय संविधान! जय संविधान! अरे संविधान इसीलिए है, क्योंकि भारत हिंदू बाहुल्य देश है, उन्होंने कहा कि जिस दिन भारत हिंदू बहुल्य नहीं रह जाएगा, उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं.

भारत को मिटाने की कोशिश वर्षों से हो रही

इतना ही नहीं राजा भैया ने कहा कि आज जिस रूप में भारत है वह इसी वजह से है, क्योंकि ये हिंदू बहुल्य है और भारत को मिटाने के लिए आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्त्राब्दियों से प्रयास हो रहे हैं. राजा भैया के सनातन वाले बयान से सियासी घमासान मच गया है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. राजा भैया के इस बयान को लेकर सियासी पंडित ये भी कयास लगा रहे हैं कि राजा भैया आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ हो सकते है. हालांकि, अभी तक इस तरह का ऐलान या दावा नहीं किया गया है.

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कौन हैं राजा भैया?

रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया राजनीति की दुनिया में जाना माना नाम है. वर्तमान में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्य और कुंडा से विधायक हैं. 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी ने दो सीटें जीतने में कामयाब रही. एक कुंडा दूसरी बाबागंज. कुंडा से खुद राजा भैया विधायक हैं. 2007 में वह पहली बार विधायक बने. तब से वह लगातार विधायक बनते रहे. कुंडा के आसपास पांच विधानसभा क्षेत्रों में उनकी खासी पकड़ है.

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