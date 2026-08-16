पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और '13' का अद्भुत संयोग: 13 दिन की सरकार से लेकर 13 दलों के साथ देश चलाने का दिलचस्प सफर

अंधविश्वास से परे अटल जी का दृष्टिकोण

अनेक लोगों और ज्योतिषियों ने '13' अंक को उनके राजनीतिक जीवन के लिए अशुभ बताने की कोशिश की और उन्हें इससे बचने की सलाह भी दी. लेकिन अटल जी ने इन बातों को कभी तवज्जो नहीं दी. उनके लिए कोई भी अंक शुभ या अशुभ नहीं था; वे केवल कर्म में विश्वास रखते हुए निडरता से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे.