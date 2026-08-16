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पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और '13' का अद्भुत संयोग: 13 दिन की सरकार से लेकर 13 दलों के साथ देश चलाने का दिलचस्प सफर

Atal Bihari Vajpayee story: तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का 13 अंक के साथ कुछ ज्यादा ही गहरा नाता रहा है. पढ़िए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और '13' का अद्भुत संयोग. 13 दिन की सरकार से लेकर 13 दलों के साथ देश चलाने का दिलचस्प सफर

Written ByPreeti Chauhan
Published: Aug 16, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:28 AM IST
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और '13' का अद्भुत संयोग: 13 दिन की सरकार से लेकर 13 दलों के साथ देश चलाने का दिलचस्प सफर
Image Credit: lucknow news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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