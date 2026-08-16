पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और '13' का अद्भुत संयोग: 13 दिन की सरकार से लेकर 13 दलों के साथ देश चलाने का दिलचस्प सफर

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नई दिल्ली: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक ऐसे शिखर पुरुष थे, जिनका व्यक्तित्व और राजनीतिक जीवन अनोखा रहा. उनके राजनीतिक सफर से कई रोचक किस्से जुड़े हैं, लेकिन एक खास बात जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वह है उनके जीवन में '13' अंक का बार-बार आना.
अटल जी के राजनीतिक सफर में '13' का अंक गणित
13 मई और 13 दिन की पहली सरकार: अटल जी ने पहली बार 13 मई 1996 को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. हालांकि, संसद में बहुमत सिद्ध न हो पाने के कारण यह सरकार महज 13 दिनों में ही गिर गई।
13 महीने का दूसरा कार्यकाल
वर्ष 1998 में जब वे दूसरी बार सत्ता में आए, तो AIADMK द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण उनकी यह सरकार ठीक 13 महीने ही चल सकी.
13 अक्टूबर को 13 दलों का गठबंधन
वर्ष 1999 में जब वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 13 दलों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ सरकार बनाई। शपथ ग्रहण की तारीख भी 13 अक्टूबर 1999 ही थी। इस बार उनकी सरकार ने 5 वर्षों का अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा किया।
13 को नामांकन और 13 को ही नतीजे
वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल जी ने 13 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल किया। 13 मई को जब नतीजे आए, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा.
अंधविश्वास से परे अटल जी का दृष्टिकोण
अनेक लोगों और ज्योतिषियों ने '13' अंक को उनके राजनीतिक जीवन के लिए अशुभ बताने की कोशिश की और उन्हें इससे बचने की सलाह भी दी. लेकिन अटल जी ने इन बातों को कभी तवज्जो नहीं दी. उनके लिए कोई भी अंक शुभ या अशुभ नहीं था; वे केवल कर्म में विश्वास रखते हुए निडरता से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे.
लखनऊ से पांच बार के सांसद
अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट से 1991 से 2009 तक (19 जून 1991 – 16 मई 2009) लगातार 5 बार सांसद रहे. 2009 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था.
लखनऊ से उनके सांसद रहने का कार्यकाल
1991 से 1996: 10वीं लोकसभा (पहली बार लखनऊ से जीते)
1996 से 1998: 11वीं लोकसभा (दूसरी बार)
1998 से 1999: 12वीं लोकसभा (तीसरी बार)
1999 से 2004: 13वीं लोकसभा (चौथी बार)2004 से 2009: 14वीं लोकसभा (पांचवीं व अंतिम बार)
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