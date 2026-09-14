/रोहिणी घावरी ने वाल्मीकि समाज के लिए मांगा 30% आरक्षण, चंद्रशेखर पर बोलीं, फैसला सड़क पर नहीं, कोर्ट में होगा

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पारस गोयल/मेरठ: आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पूर्व गर्लफ्रेंड होने का दावा कर उन पर कई आरोप लगाने वाली डॉ. रोहिणी घावरी रविवार को मेरठ पहुंचीं. उन्होंने यहां अपनी पहली सामाजिक बैठक की. इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और आरक्षण वर्गीकरण को उत्तर प्रदेश में लागू करने की मांग उठाई.
वाल्मीकि समाज को कम से कम 30 प्रतिशत राजनीतिक भागीदारी-रोहिणी
रोहिणी ने कहा कि वाल्मीकि समाज को कम से कम 30 प्रतिशत राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा, "अगर हम 30 प्रतिशत मांगेंगे तो शायद 10 प्रतिशत ही मिले, लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए।" उन्होंने भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा समेत सभी राजनीतिक दलों से वाल्मीकि समाज के लोगों को विधानसभा चुनाव में अधिक टिकट देने की मांग की.
उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज का मुख्यमंत्री कब बनेगा?
उन्होंने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज का मुख्यमंत्री कब बनेगा? उन्होंने कहा कि समाज के लोग वर्षों से दूसरे दलों को वोट देकर उन्हें सत्ता तक पहुंचाते रहे हैं और चुनावों में भीड़ का हिस्सा बनते रहे हैं. अब समाज को खुद नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए.उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में वाल्मीकि समाज की आबादी 20 लाख से अधिक है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी उस अनुपात में नहीं है.
चंद्रशेखर विवाद पर बोलीं- 'सड़क पर नहीं, कोर्ट में होगा फैसला'
चंद्रशेखर आजाद के साथ चल रहे विवाद पर रोहिणी ने कहा कि मामला अब अदालत में है और वह कोर्ट की तारीख का इंतजार कर रही हैं. उन्होंने कहा कि सही और गलत का फैसला सड़क पर नहीं, न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए. कोर्ट का फैसला आने के बाद वह मामले से संबंधित बातें मीडिया के सामने रखेंगी। उन्होंने कहा कि आरोपी खुद अपने खिलाफ आरोप स्वीकार नहीं करता, इसलिए सही-गलत का फैसला न्यायाधीश को करने देना चाहिए.
महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
महिला आयोग में शिकायत के सवाल पर रोहिणी ने कहा कि वह पिछले करीब एक साल से जवाब का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.उन्होंने महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि आयोग उन्हें अपने देश की बेटी नहीं मानता. हालांकि, उन्होंने कहा कि अब वह इस मामले पर ज्यादा बात नहीं करना चाहतीं. रोहिणी ने बताया कि वह दो दिन पहले ही स्विट्जरलैंड से भारत लौटी हैं. मेरठ का कार्यक्रम करीब एक महीने पहले से तय था और यह उनकी पहली सामाजिक बैठक है.
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