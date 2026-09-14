/रोहिणी घावरी ने वाल्मीकि समाज के लिए मांगा 30% आरक्षण, चंद्रशेखर पर बोलीं, फैसला सड़क पर नहीं, कोर्ट में होगा

महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

महिला आयोग में शिकायत के सवाल पर रोहिणी ने कहा कि वह पिछले करीब एक साल से जवाब का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.उन्होंने महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि आयोग उन्हें अपने देश की बेटी नहीं मानता. हालांकि, उन्होंने कहा कि अब वह इस मामले पर ज्यादा बात नहीं करना चाहतीं. रोहिणी ने बताया कि वह दो दिन पहले ही स्विट्जरलैंड से भारत लौटी हैं. मेरठ का कार्यक्रम करीब एक महीने पहले से तय था और यह उनकी पहली सामाजिक बैठक है.