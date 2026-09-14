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रोहिणी घावरी ने वाल्मीकि समाज के लिए मांगा 30% आरक्षण, चंद्रशेखर पर बोलीं, फैसला सड़क पर नहीं, कोर्ट में होगा

Rohini Ghavari in Meerut: आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाकर चर्चा में आईं डॉ. रोहिणी घावरी रविवार को मेरठ पहुंचीं. स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद अपनी पहली सामाजिक बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज की राजनीतिक उपेक्षा का मुद्दा उठाया.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 14, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:58 AM IST
रोहिणी घावरी ने वाल्मीकि समाज के लिए मांगा 30% आरक्षण, चंद्रशेखर पर बोलीं, फैसला सड़क पर नहीं, कोर्ट में होगा
Image Credit: meerut news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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