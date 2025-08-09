धराली में आई तबाही का कारण बुलडोजर?...सपा पूर्व सांसद एसटी हसन का विवादित बयान
ST Hasan : सपा नेता एसटी हसन ने धराली में आई तबाही को लेकर विवादित बयान दे दिया है. एसटी हसन के विवादित बयान का मौलानाओं ने विरोध भी किया है. विवाद बढ़ने पर सपा नेता को भी बैकफुट पर आना पड़ा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:21 PM IST
ST Hasan On Uttarkashi Cloudburst: उत्तराखंड के उत्‍तरकाशी में आई आपदा को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने विवादित बयान दिया है. सपा नेता ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाने से यह आपदा आई है. अपने बयान पर खुद को घिरता देख सपा नेता ने सफाई भी दे दी. 

एसटी हसन का विवादित बयान 
दरअसल, पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि‘बहुत ही हृदयविदारक घटना हुई है. यह आपदाएं क्यों आ रही हैं? कभी इसपर ध्यान देना चाहिए. उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई भी सम्मान नहीं हो रहा है. किसी भी धार्मिक स्थल पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए. इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, जब उसका इंसाफ होता है तो फिर आदमी कहीं से भी अपने आप को नहीं बचा पाता है.’

एसटी हसन ने दी सफाई 
इसके बाद एसटी हसन का यह विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. विवाद बढ़ता देख एसटी हसन ने सफाई भी दी. उन्‍होंने कहा कि मेरे बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर दिखाया, हमने कहा मस्जिद दरगाहो और मंदिरों पर बुलडोजर नहीं चलाने चाहिए. अगर हम 200 साल पुरानी मस्जिदों, दरगाहों और मंदिरों पर बुलडोजर चलाएंगे तो क्या वो खुश होगा हमसे, क्या उसकी रहम और करसि हमारे साथ होगी. जब करसि ही नहीं होगी तो जाहिर है वो हमें बचाएगा भी नहीं. 

धराली के लोगों के साथ पूरा हिंदुस्‍तान खड़ा
उन्‍होंने कहा क‍ि अल्लाह, ईश्वर, गॉड़ और वाहे गुरु में एसटी. हसन फर्क नहीं समझता, ये सब बीजेपी का काम है. धाराली के लोगों के साथ हम और पूरा हिंदुस्तान खड़ा है. हरे भरे पेड़ काटे गए जिसकी वजह से इको सिस्टम बिगड़ा और प्रॉब्लम शुरू हो गई. हमने जो बात कही वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. हमने कहा, मस्जिद, दरगाहों और मंदिरों पर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए, भले आप उनको खाली कराकर खड़ा रहने देते, क्योंकि ये सब ईबादत और पूजा की जगह है. 

यह भी पढ़ें : पहाड़ टूट रहा, हम जंगल की ओर भाग रहे... 5 दिन से पत्नी और बच्चे की तलाश में भटक रहे विमल कुमार, जिंदगियों की उम्मीदें धुंधली

यह भी पढ़ें :  रक्षाबंधन से पहले आई सबसे भावुक तस्वीर: सीएम धामी को देख भावुक हुई गुजराती महिला, दुपट्टे की चीर से बांधी राखी, रेस्क्यू के लिए किया धन्यवाद

