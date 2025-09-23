Azam Khan News: बस कुछ देर बाद...23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आ रहे आजम खान! यूपी में बढ़ी सियासी हलचल
Azam Khan News: बस कुछ देर बाद...23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आ रहे आजम खान! यूपी में बढ़ी सियासी हलचल

Sitapur Jail: आज का दिन यूपी की सियासत के लिए कुछ खास है क्योंकि सपा के कद्दावर नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आ रहे हैं. 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:09 AM IST
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान आखिर 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से बाहर आ रहे है. सीतापुर जेल प्रशासन ने आजम खान की रिहाई की तैयारी पहले पूरी कर ली है. सूत्रों के मुताबिक 23 महीन से जेल में बंद आजम खान को 23 सितंबर को सुबह 7 बजे जेल से रिहा किया जाएगा.  आजम खान सीतापुर से सीधे रामपुर के लिए रवाना होंगे, जहां उनका स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा किया जाएगा.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान सीतापुर जेल में अलग-अलग मामलों में बंद हैं. उनके खिलाफ भूमि कब्जा, सरकारी संपत्ति की हानी और अन्य आरोप शामिल हैं. इन मामलों में कुछ में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. लेकिन अभी भी कई मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी है.

 जेल के बाहर समर्थकों का तांता
आजम खान के समर्थक और सपा नेता सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे. उनका कहना है कि आज हमारे लिए जश्न का दिन है. अलग-अलग जिलों से हम यहां पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं.  कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है आज हमारी जीत हुई है.  बसपा में शामिल होने की खबरें झूठी फैलाई जा रही हैं अब्दुल्लाह आजम खान ने पहले ही स्पष्ट किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 क्वालिटी बार जमीन कब्जाने के मामले में जमानत 
अभी हाल ही में सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से क्वालिटी बार जमीन कब्जाने के मामले में जमानत मिली थी. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने 18 सितंबर को क्वालिटी बार की जमीन कब्जाने के बहुचर्चित मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर की थी.

साल 2019 का है क्वालिटी बार मामला 
गौरतलब हो कि यह मामला नवंबर 2019 का है, जब रामपुर के सिविल लाइंस कोतवाली में आज़म खान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी, साजिश रचने और सबूत मिटाने जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दिया था. निचली अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद आज़म खान ने हाईकोर्ट का रूख किया था. 

 इससे पहले डूंगरपुर के एक बहुचर्चित मामले में भी उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर 12 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी और 10 सितंबर को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली थी. 

ये भी पढ़ें:  सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से मिली राहत, इस बड़े केस में 10 साल की सजा पर रोक, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

;