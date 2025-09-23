Azam Khan News: बस कुछ देर बाद...23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आ रहे आजम खान! यूपी में बढ़ी सियासी हलचल

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान आखिर 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से बाहर आ रहे है. सीतापुर जेल प्रशासन ने आजम खान की रिहाई की तैयारी पहले पूरी कर ली है. सूत्रों के मुताबिक 23 महीन से जेल में बंद आजम खान को 23 सितंबर को सुबह 7 बजे जेल से रिहा किया जाएगा. आजम खान सीतापुर से सीधे रामपुर के लिए रवाना होंगे, जहां उनका स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा किया जाएगा.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान सीतापुर जेल में अलग-अलग मामलों में बंद हैं. उनके खिलाफ भूमि कब्जा, सरकारी संपत्ति की हानी और अन्य आरोप शामिल हैं. इन मामलों में कुछ में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. लेकिन अभी भी कई मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी है.

जेल के बाहर समर्थकों का तांता

आजम खान के समर्थक और सपा नेता सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे. उनका कहना है कि आज हमारे लिए जश्न का दिन है. अलग-अलग जिलों से हम यहां पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं. कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है आज हमारी जीत हुई है. बसपा में शामिल होने की खबरें झूठी फैलाई जा रही हैं अब्दुल्लाह आजम खान ने पहले ही स्पष्ट किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला.

क्वालिटी बार जमीन कब्जाने के मामले में जमानत

अभी हाल ही में सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से क्वालिटी बार जमीन कब्जाने के मामले में जमानत मिली थी. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने 18 सितंबर को क्वालिटी बार की जमीन कब्जाने के बहुचर्चित मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर की थी.

साल 2019 का है क्वालिटी बार मामला

गौरतलब हो कि यह मामला नवंबर 2019 का है, जब रामपुर के सिविल लाइंस कोतवाली में आज़म खान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी, साजिश रचने और सबूत मिटाने जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दिया था. निचली अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद आज़म खान ने हाईकोर्ट का रूख किया था.

इससे पहले डूंगरपुर के एक बहुचर्चित मामले में भी उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर 12 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी और 10 सितंबर को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली थी.

