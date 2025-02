मुलायम पर बृजेश पाठक ने ऐसा क्या कहा, सपा बौखला उठी, विधानसभा में तार-तार हुई मर्यादा

UP Budget Session 2025: उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को फिर बड़ा हंगामा हो गया. यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पूरे बयान की याद दिलाई तो विपक्ष तिलमिला उठा. सपा विधायकों ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया. सपा विधायक सदन में ही धरने पर बैठ गए. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा सदस्यों को बाहर जाने का आदेश दे दिया.

ब्रजेश पाठक की टिप्पणी को लेकर हंगामा हुआ तो सपा विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी और सदन में ही धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे. सपा विधायक आरके वर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम से स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछा गया था, लेकिन उन्होंने जवाब देने की बजाय नेताजी पर गलत टिप्पणी कर दी. हम इसका विरोध करते हैं, जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है और दुनिया में मौजूद नहीं है, उसके बारे में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है. स्वास्थ्य मंत्री पहले भी ऐसे गरिमाहीन बयान देते रहे हैं. मुलायम सिंह यादव सिर्फ सपा नेता नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं.

#WATCH | Lucknow: Samajwadi Party MLAs protest inside Uttar Pradesh Assembly over the statement of Deputy CM Brajesh Pathak

Deputy CM Brajesh Pathak says, "...You (SP leaders) follow what Netaji (Mulayam Singh Yadav) says. You follow this, right? Will you also agree with his… pic.twitter.com/gq5SEndah9

— ANI (@ANI) February 24, 2025