Samajwadi Party News: मकर संक्रांति के बाद सपा में बड़े फेरबदल की तैयारी, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव!

UP Politics: समाजवादी पार्टी ने यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. सपा ने अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए एक बार फिर से बड़े स्तर पर पार्टी में ओवरहालिंग करने की तैयारी में है. सपा पार्टी मकर संक्रांति के बाद अपने संगठन में बदलाव कर सकती है. इस दौरान कई जिलों में जिलाध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, वहीं प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की समितियों में भी फेरबदल भी किया जा सकता है..सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव के मदद्देनजर यह रणनीति तैयार की है. इसके तहत सभी जातियों के नेताओं को संगठन में जगह मिलेगी.

सपा में मकर संक्रांति के बाद बड़े बदलाव

समाजवादी पार्टी अपने संगठन में मकर संक्रांति के बाद बड़े बदलाव करेगी. इस बदलाव के तहत कई जिलाध्यक्ष हटाए जाएंगे तो प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बदलाव हो सकते हैं. मकर संक्रांति के बाद संगठन में बदलाव साफ तौर पर दिखाई देंगे, जिनका असर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर पड़ेगा.विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने टिकट वितरण और संगठन सशक्त करने की रणनीति बनाई है.

संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने पर जोर

पार्टी सूत्रों के अनुसार, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने पर जोर दे रहे हैं. सभी वर्गों और जातियों के नेताओं को संगठन में प्रतिनिधित्व देने की योजना बनाई जा रही है, ताकि पार्टी का जनाधार मजबूत हो सके. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक-तिहाई से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में उन नेताओं को वोटर लिस्ट के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) समेत सभी तैयारियों करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिन्हें आगामी चुनाव में टिकट दिया जाना है. कह सकते हैं सपा ने टिकट फाइनल करने का काम शुरू कर दिया है. ताकि, टिकट पाने वालों को तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल सके और वे बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर सकें. जिन जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों की भूमिका पार्टी कार्यक्रमों और एसआईआर में अपेक्षित नहीं रही है, उन्हें हटाने पर भी विचार किया जा रहा है.

सपा की खास रणनीति

किसी भी एक जिले में टिकट देने में वहां की सभी प्रमुख जातियों को एडजस्ट किया जाना संभव नहीं है, इसके लिए सपा ने खास रणनीति तैयार की है. इसके तहत कुछ जातियों को टिकट दिया तो कुछ को संगठन में अहम स्थान दिया जाएगा.इन जातियों के प्रतिनिधियों को मकर संक्रांति के बाद प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की कमेटियों में स्थान दिया जा सकता है.