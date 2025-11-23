Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3014944
Zee UP-UttarakhandUP Politics

UP News: सपा ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, जानें SIR को लेकर क्या रखी डिमांड?

SIR in UP: समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के लिए जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को तीन महीने बढ़ाने की मांग की है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lucknow News
Lucknow News

लखनऊः समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एसआई प्रक्रिया को लेकर पत्र लिखा है. समाजवादी पार्टी ने अपने पत्र के माध्यम से प्रदेश में चल रही SIR की प्रक्रिया के लिए 3 महीने का समय बढ़ाने की मांग की है. SP ने SIR की तारीख को बढ़ाने के साथ ही साथ शिकायत भी की है. टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी पिछले दिनों चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इसे बंद करने की मांग की थी. 

मतदाता सूची और मतदाताओं के लापता होने का आरोप
सपा का कहना है कि कई वोटरों को 2003 की वोटर लिस्ट नहीं मिली है. समाजवादी पार्टी का एक और आप लखनऊ पूर्ति विधानसभा के करीब 1100 मतदाता लापता हैं. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शिकायती पत्र लिखा है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

त्रुटियों के कारण मतदाता सूची से बाहर रह सकते कई वोटर
पार्टी का कहना है कि वर्तमान समय सीमा के भीतर व्यापक और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संभव नहीं है. पत्र में तर्क दिया कि एसआईआर प्रक्रिया में आम नागरिकों को अपने नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है. इसके चलते कई लोग अपने मतदाता पहचान विवरण में त्रुटियों के कारण मतदाता सूची से बाहर रह सकते हैं. पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समय बढ़ाने की सिफारिश की है.  पार्टी ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि SIR प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने से मतदाता सूची में त्रुटियों की संभावना कम होगी और चुनावों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी. सपा के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह कदम मतदाता अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में भी सहायक होगा.

आपको बता दें कि यूपी में जबसे SIR की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से सपा ने मोर्चा खोल रखा है. यहां तक की समाजवादी पार्टी ने एसआईआर प्रहरी भी तैनात करना शुरू कर दिया है. अखिलेश यादव सहित सभी विपक्षके नेता एसआईआर के विरोध में हैं.

गोंडा नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष भगोड़ा घोषित, 21 साल पुराने मामले में कुर्क होगी चल-अचल संपत्ति

Mulayam Singh Yadav Birthday: कभी नहीं छोड़ी अपनी जड़ें, अखाड़े से लेकर राजनीति तक विरोधियों को दी पटखनी, ऐसी थी 'नेताजी' की शख्सियत!
 

TAGS

samajwadi party on sirAkhilesh YadavLucknowएसआईआरअखिलेश यादव

Trending news

samajwadi party on sir
UP News: सपा ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, जानें SIR को लेकर क्या रखी डिमांड?
Maharajganj
अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर PM मोदी करेंगे ध्वजारोहण, नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसिय
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में पाला बढ़ा रहा ठंड! तेज हवाओं ने गिराया पारा; जानें आज कैसा रहेगा मौसम?
Yo Yo Honey Singh Performance
यो-यो हनी सिंह की धुन पर थिरका लखनऊ, फ्री म्यूजिक फेस्ट में पहुंचे 35 हजार युवा
Barabanki latest News
तोड़ी कचौड़ी, निकली छिपकली... 'गु्प्ता जी की स्वादिष्ट कचौड़ियों' की दुकान पर हंगामा
Nainital Accident News
नैनीताल में दर्दनाक हादसा, खाई में कार गिरने से तीन टीचरों की मौत, एक गंभीर घायल
Lucknow latest news
UP में सर्दी में जमकर चलाओ हीटर-गीजर! छठे साल भी नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम,जानें वजह
baghpat news
नौकरी के लालच में कंबोडियो में कैद हुआ विकास, घर वापसी पर किया चौंकाने वाला खुलासा!
mirzapur news
मिशन शक्ति से गूंजा मीरजापुर! महिलाओं की सुरक्षा को नई उड़ान देने का संकल्प
aligarh news
अलीगढ़ नुमाइश में डिजिटल क्रांति! 145 साल से चली आ रही ये प्रक्रिया होगी ऑनलाइन