UP News: सपा ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, जानें SIR को लेकर क्या रखी डिमांड?

लखनऊः समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एसआई प्रक्रिया को लेकर पत्र लिखा है. समाजवादी पार्टी ने अपने पत्र के माध्यम से प्रदेश में चल रही SIR की प्रक्रिया के लिए 3 महीने का समय बढ़ाने की मांग की है. SP ने SIR की तारीख को बढ़ाने के साथ ही साथ शिकायत भी की है. टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी पिछले दिनों चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इसे बंद करने की मांग की थी.

मतदाता सूची और मतदाताओं के लापता होने का आरोप

सपा का कहना है कि कई वोटरों को 2003 की वोटर लिस्ट नहीं मिली है. समाजवादी पार्टी का एक और आप लखनऊ पूर्ति विधानसभा के करीब 1100 मतदाता लापता हैं. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शिकायती पत्र लिखा है.

त्रुटियों के कारण मतदाता सूची से बाहर रह सकते कई वोटर

पार्टी का कहना है कि वर्तमान समय सीमा के भीतर व्यापक और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संभव नहीं है. पत्र में तर्क दिया कि एसआईआर प्रक्रिया में आम नागरिकों को अपने नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है. इसके चलते कई लोग अपने मतदाता पहचान विवरण में त्रुटियों के कारण मतदाता सूची से बाहर रह सकते हैं. पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समय बढ़ाने की सिफारिश की है. पार्टी ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि SIR प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने से मतदाता सूची में त्रुटियों की संभावना कम होगी और चुनावों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी. सपा के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह कदम मतदाता अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में भी सहायक होगा.

आपको बता दें कि यूपी में जबसे SIR की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से सपा ने मोर्चा खोल रखा है. यहां तक की समाजवादी पार्टी ने एसआईआर प्रहरी भी तैनात करना शुरू कर दिया है. अखिलेश यादव सहित सभी विपक्षके नेता एसआईआर के विरोध में हैं.

