UP Politics: समाजवादी पार्टी के पांच बड़े नेता जेल से र‍िहा हो गए हैं. इनकी रिहाई से यूपी में सपा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है. माना जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आए ये नेता पार्टी को संजीवनी देने का काम करेंगे. साथ ही पूर्व से पश्चिम यूपी तक समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे. आइये जानते हैं जेल से रिहा हुई सपा के पांच नेताओं की कहानी...

आजम खान

साल 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनते ही सपा के वरिष्‍ठ नेता आजम खान पर कानूनी शिकंजा कसा गया. आजम खान पर एक के बाद एक 100 से ज्‍यादा मुकदमे दर्ज किए गए. इतना ही नहीं 26 फरवरी 2020 को आजम खान को पहली बार जेल में जाना पड़ा. 27 महीने जेल में रहने के बाद उन्‍हें रिहा किया गया. इसके बाद 17 महीने बाद 18 अक्‍टूबर 2023 को दोबारा आजम खान को जेल जाना पड़ा. 23 महीने जेल में रहने के बाद 23 सितंबर 2025 को बाहर आए.

जुगेंद्र सिंह यादव

पूर्व जिला पंचायत अध्‍यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं. 9 जून 2022 को पूर्व जिला पंचायत अध्‍यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव के भाई रामेश्‍वर यादव को आगरा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. वहीं, कुछ महीने बाद 9 मार्च 2023 को गैंगस्‍टर मामले में जुगेंद्र यादव को गिरफ्तार कर एटा जेल में बंद कर दिया गया. जुगेंद्र यादव पर लूट, रेप, जमीन कब्‍जाने समेत 7 संगीन मुकदमे दर्ज किए गए. वहीं, उनके भाई रामेश्‍वर यादव पर करीब 100 मुकदमे दर्ज किए गए.

रामेश्‍वर यादव

रामेश्‍वर यादव 1996 में पहली बार विधायक बने थे. इसके बाद 2002 और 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की. अलीगंज से तीन बार के विधायक रामेश्‍वर सिंह अब जेल से बाहर आ गए हैं. जुगेंद्र यादव 2006 और 2011 में जिला पंचायत अध्‍यक्ष रहे. 2017 और 2022 में एटा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं दर्ज कर सके. जुगेंद्र यादव की पत्‍नी रेखा यादव जिला पंचायत अध्‍यक्ष हैं. तीन साल बाद जुगेंद्र यादव और उनके भाई रामेश्‍वर यादव जेल से बाहर आ गए हैं.

इरफान सोलंकी

सपा से पांच बार के विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हो गए. 2 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को गिरफ्तार कर महराजगंज की जेल में बंद कर दिया गया था. सजा होने के बाद इरफान सोलंकी की विधायकी भी चली गई थी.

उमर अंसारी

माफ‍िया मुख्‍तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी कासगंज जेल से रिहा हो गया. फर्जी हस्‍ताक्षर मामले में उमरअंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज गया था. 39 दिनों तक जेल में रहने के बाद उमर अंसारी को कोर्ट ने रिहा कर दिया है. उमर अंसरी सपा में नहीं हैं, लेकिन उनके चाचा अफजाल अंसारी सपा से सांसद हैं. चाचा का बेटा सपा से विधायक भी है.

