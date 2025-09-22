2027 विधानसभा के लिए सपा का मास्टर प्लान, बदली रणनीति से चुनाव में उतरेगी, छोटे दलों पर फोकस होगा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2932133
Zee UP-UttarakhandUP Politics

2027 विधानसभा के लिए सपा का मास्टर प्लान, बदली रणनीति से चुनाव में उतरेगी, छोटे दलों पर फोकस होगा

UP Assembly Elections: 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में इस बार सपा बदली हुई रणनीति से चुनाव में उतरने का प्लान कर रही है. सपा का बड़े गठबंधन के साथ साथ संगठन को मजबूत करने के लिए छोटे दलों पर भी फोकस होगा. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lucknow News
Lucknow News

Samajwadi party to contest assembly Election 2027 with changed Strategy focus on smaller parties 

2027 विधानसभा के लिए सपा का मास्टर प्लान, बदली रणनीति से चुनाव में उतरेगी, छोटे दलों पर फोकस होगा।

Up assembly elections: सपा ने उत्तर प्रदेश में छोटे दलों और सामाजिक संगठनों को साथ लाने की विशेष रणनीति तैयार की है. आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन दलों और संगठनों के साथ मजबूत संबंध बनाने का फैसला किया है हालांकि, उसके पहले होने वाले पंचायत चुनाव में इन संगठनों के प्रभाव का आकलन किया जाएगा. सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि इसका फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा जिससे संगठन मजबूत होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सपा के संपर्क में कई दल
गाजियाबाद के अपनी जिंदगी-अपना दल और कानपुर की राष्ट्र उदय पार्टी के नेता लगातार सपा के संपर्क में हैं. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय स्तर पर सक्रिय भारतीय मानव समाज पार्टी, पिछड़ा दलित विकास महासंघ, गांधीयन पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, अति पिछड़ा समाज महासभा, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, कंज्युमर प्रोटेक्शन एंड राईट काउंसिल आदि संगठनों के प्रतिनिधि पिछले दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर चुके हैं.  सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि इसका फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा. 

सपा सूत्रों के मुताबिक, ये ऐसे दल हैं, जिनका प्रदेश स्तर पर तो कोई दखल नहीं है, लेकिन किसी जिला या तहसील स्तर पर खासा प्रभाव है. ऐसे में चुनाव से पहले सपा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इन दलों को साथ में या तो सपा में विलय करा लेगी या तो सहयोगी के तौर पर रखेगी जिससे चुनाव में स्थितियां मजबूत हो सके.

TAGS

UP Assembly electionsSP allianceAkhilesh Yadav

Trending news

UP Assembly elections
2027 विधानसभा के लिए सपा का प्लान,बदली रणनीति से चुनाव में उतरेगी, छोटे दलों पर फोकस
Gorakhpur News
गोरखपुर में संदिग्ध ड्रोन ने उड़ाई लोगों के साथ पुलिस की नींद, रात भर पहरा देते रहे
prayagraj accident
प्रयागराज में दर्दनाक हादसा:खड़ी बोलेरो में ट्रक ने मारी टक्कर,4 लोगों की मौत,3 घायल
kashipur news
काशीपुर में बवाल की साज़िश नाकाम, आधी रात को सड़क पर लगे 'आई लव मोहम्मद’ के नारे
dehradun news
बेरोजगार संघ का देहरादून में प्रदर्शन,प्रशासन ने लगाई धारा 163, इन जगहों पर न जाएं
Shardiya Navratri 2025
शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज, सीएम योगी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं
OP rajbhar health update
ओमप्रकाश राजभर की बिगड़ी तबीयत, दौड़े-दौड़े अस्पताल लेकर भागे ब्रजेश पाठक
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में जाते-जाते गर्दा काटेगा मानसून,बादलों के तांडव से फिर होगी भयंकर बरसात!
Lucknow news
यूपी के हर जिले में CHC स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू, मरीजों को मिलेगा बड़ा फायदा
New GST rates
22 सितंबर से UP में लागू होंगी GST की नई दरें, जीरो दर वाली वस्तुओं की लिस्ट जारी
;