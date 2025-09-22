Samajwadi party to contest assembly Election 2027 with changed Strategy focus on smaller parties

2027 विधानसभा के लिए सपा का मास्टर प्लान, बदली रणनीति से चुनाव में उतरेगी, छोटे दलों पर फोकस होगा।

Up assembly elections: सपा ने उत्तर प्रदेश में छोटे दलों और सामाजिक संगठनों को साथ लाने की विशेष रणनीति तैयार की है. आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन दलों और संगठनों के साथ मजबूत संबंध बनाने का फैसला किया है हालांकि, उसके पहले होने वाले पंचायत चुनाव में इन संगठनों के प्रभाव का आकलन किया जाएगा. सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि इसका फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा जिससे संगठन मजबूत होगा.

सपा के संपर्क में कई दल

गाजियाबाद के अपनी जिंदगी-अपना दल और कानपुर की राष्ट्र उदय पार्टी के नेता लगातार सपा के संपर्क में हैं. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय स्तर पर सक्रिय भारतीय मानव समाज पार्टी, पिछड़ा दलित विकास महासंघ, गांधीयन पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, अति पिछड़ा समाज महासभा, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, कंज्युमर प्रोटेक्शन एंड राईट काउंसिल आदि संगठनों के प्रतिनिधि पिछले दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर चुके हैं. सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि इसका फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा.

सपा सूत्रों के मुताबिक, ये ऐसे दल हैं, जिनका प्रदेश स्तर पर तो कोई दखल नहीं है, लेकिन किसी जिला या तहसील स्तर पर खासा प्रभाव है. ऐसे में चुनाव से पहले सपा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इन दलों को साथ में या तो सपा में विलय करा लेगी या तो सहयोगी के तौर पर रखेगी जिससे चुनाव में स्थितियां मजबूत हो सके.