'राहुल के नाना भी हॉफ पैंट पहनकर RSS की शाखा में जाते थे'... संजय निषाद का कांग्रेस सांसद पर तंज

मनोज चतुर्वेदी/बलिया: यूपी के बलिया पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने नोएडा में श्रमिक आंदोलन को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पिछले कैबिनेट में सदन के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दे दिया था कि श्रमिकों के लिए बहुत कुछ दिया जाएगा, जिसकी घोषणा सीएम योगी ने अब कर दी है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है. वहीं, अखिलेश के बयान पर कहा कि विपक्ष में है तो लड्डू तो खिलाएंगे नहीं बयानबाजी और पोस्टर बाजी ही करेंगे. इन लोगों के दौर में मजदूरों और इंडस्ट्री की क्या हालत थी?.

अपने आदमी को संभाल नहीं पाते

राहुल गांधी द्वारा हिमन्त बिश्व शर्मा पर दिए बयान पर कहा कि पहले हिमन्त बिश्व शर्मा उन्हीं के पार्टी में थे तो बहुत अच्छे थे, जब उनसे अलग हो गए तो वह खराब हो गए. जब अपने आदमी को संभाल नहीं पाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे. बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि कोई भी आदमी बहुत लंबे समय तक सरकार में नहीं रहता. केंद्र में सरकार ठीक नहीं थी. इसलिए वहां की जनता उनको चुनती रही. अब केंद्र में मोदी के बड़े-बड़े काम हैं राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है. मोदी के काम को देखते हुए राज्य की जनता अब एनडीए के साथ है.

विपक्ष द्वारा अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम को नाटक बताया

संजय निषाद ने कहा कि बिहार में बाहर है, इसलिए वहां एनडीए की सरकार है. एनडीए तय करेगा कि वहां कौन मुख्यमंत्री होगा?. वहां के अनुभवी नेता की केंद्र में जरूरत थी. केंद्र में जाकर विशेष पैकेज के साथ बिहार को उन्नति की तरफ ले जाए. विपक्ष द्वारा अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों को नाटक करार देते हुए कहा कि जब सत्ता में रहते हैं तो अंबेडकर को याद नहीं करते. अंबेडकरवादियों पर डंडे बजाते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल फाड़ते है, नाम बदलते हैं यह सब नाटक है. अंबेडकर जी की देन है इसकी पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ सदन में बैठते हैं. समाज मे हजार जातियां हैं, लेकिन अंबेडकर ने चार जातियों में सभी का वर्गीकरण किया.

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राहुल के नाना भी हॉफ पैंट पहनकर शाखा में जाते रहे

वहीं राहुल गांधी द्वारा भाजपा और आरएसएस पर संविधान बदलने के आरोप पर कहा कि राहुल गांधी के नाना भी हाफ पैंट पहनकर आरएसएस की शाखा में जाते रहे हैं. अभी सत्ता से दूर हैं जो चाहे वो बयानबाजी दे दे. जब कोई आपदा आती है तो यह सब भाग जाते हैं वहां सिर्फ आरएसएस और हमारी सरकार दिखाई देती है. वहीं, महिला आरक्षण को लेकर आगामी कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की बैठक पर कहा कि विश्वास ही जीत होती है इन्होंने विश्वास को धोखा दिया, इसलिए जनता ने इन्हें बाहर कर दिया. आज के दिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही लागू हो जाना चाहिए. आदि आबादी है मां बहन का कर्जा है. आखिर उन्हें कैसे उपेक्षित रखा जाए. हमारी सरकार की मंशा है कि ग्राम पंचायत से लेकर उच्च पंचायत तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहे.

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