'कुछ छुटभैये हैं जो..' BJP पर फिर भड़के संजय निषाद, ओमप्रकाश राजभर को सराहा

Ghazipur News: योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष संजय निषाद ने ओम प्रकाश राजभर की जमकर तारीफ की है. संजय निषाद ने कहा कि दिल्‍ली में हमने पीडीए की हवा निकाल दी, लेकिन बीजेपी के अंदर कुछ छुटभैये हैं, जो पार्टी की नैया डुबोने का काम कर सकते हैं. संजय निषाद ने कहा कि यही छुटभैये पहले सपा-कांग्रेस और बसपा की नैया डुबो चुके हैं. अब बीजेपी में नैया डुबोने आए हैं.

गाजीपुर पहुंचे संजय निषाद ने विपक्ष पर बोला हमला

दरअसल, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद गाजीपुर पहुंचे थे. इस दौरान संजय निषाद ने अपने राजनीतिक सहयोगी सुभासपा अध्‍यक्ष ओमप्रकाश राजभर की जमकर तारीफ की. संजय निषाद ने ओमप्रकाश राजभर को बड़ा भाई बताया. उन्होंने कहा कि अगर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को किसी बात से दिक्कत थी तो उन्हें प्रदर्शन की बजाय राजभर से संवाद करना चाहिए था.

'बीजेपी सबकी पार्टी'

अखिलेश यादव के उस बयान पर भी संजय निषाद ने पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा किसी की नहीं है. कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि “भाई साहब! बीजेपी तो सबकी है. सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की पार्टी है. अगर ऐसा न होता तो हमें नई पार्टी क्यों बनानी पड़ती? जिनकी विचारधारा होती है, उन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता. अखिलेश यादव के बयानों से जनता भ्रमित नहीं होगी.”

'विपक्ष पहले धोखेबाज था अब गालीबाज बन गया है'

वहीं, पीएम मोदी की मां पर बयान देने वालों पर भी संजय निषाद ने करारा जवाब दिया और कहा कि “मोदी जी की मां का राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक लाल पैदा किया है. विपक्ष पहले धोखेबाज था, अब गालीबाज बन गया है और जनता इसका जवाब देगी. गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की आरएसएस प्रमुख की तारीफ पर संजय निषाद ने कहा कि अब प्रदेश में दंगे खत्म हो चुके हैं. पहले दंगे होते थे और मरता गरीब मुसलमान था. आज हमारी सरकार मुसलमानों को अनाज, मकान और इलाज दे रही है. बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है, इसलिए तारीफ तो होगी ही.

