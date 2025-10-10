Advertisement
27 फीसदी हिस्‍सा मिल्कमैन को दिया...संजय निषाद का अखिलेश पर पलटवार, बोले- असली PDA हमारे साथ

Gonda News: गोंडा पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला. इतना ही नहीं संजय निषाद ने दावा किया असली पीडीए उनके साथ है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:34 PM IST
Sanjay Nishad
Gonda News: योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पीडीए के बहाने एक बार फ‍िर से सपा पर हमला बोला है. संजय निषाद ने कहा कि आज के समय में असली पीडीए संजय निषाद के पास है. उन्‍होंने कहा कि पीड़‍ित, दलित अपमानित हैं जब ये लोग सत्‍ता में रहते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं. तब इन्‍हें केवल सैफई ही दिखाई देता है. इतना ही नहीं संजय निषाद ने अखिलेश यादव के आरक्षण खत्‍म करने वाले बयान पर भी पलटवार किया है. 

संजय निषाद ने सपा पर बोला हमला 
दरअसल, संजय निषाद गोंडा के गौरा चौकी स्थित एक निजी मैरिज हॉल में निषाद समाज जन जागरण अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे. इस दौरान संजय निषाद ने सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात को लेकर कहा कि भारतीय संस्कृति कहती है कि लोगों के सुख के समय नहीं उसके दुख के साथ जरूर खड़ा होना चाहिए. आजम खान जब जेल में बंद थे तो उनको दुख था उसे समय खड़ा होना चाहिए, बाहर आने पर तो आप सभी लोग आजम खान से मुलाकात करेंगे. 

म‍िल्‍कमैन को 27 फीसदी आरक्षण 
वहीं, अखिलेश यादव के पिछड़े और दलितों के आरक्षण को सरकार खत्म कर रही है.. वाले बयान पर भी पलटवार किया है. संजय निषाद ने कहा कि इन्होंने अपनी सरकार में कौन सी कलम चलाई थी पिछड़ा और दलितों के लिए. 27 फीसदी हिस्सा मिल्कमैन ने ले लिया. 23 फीसदी हिस्सा लेदरमैन ने ले लिया है. अन्य मैन ननकू राम बनके घूम रहा हैं. अन्य समाज के लोग भजन गा रहे हैं. अन्‍य जातियों का हिस्सा कहां गया?. निषाद समाज और गुप्ता समाज के लोग कहां बढ़े?. 

'छोटा चुनाव छोटे पदाधिकारियों के लिए है' 
अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सत्ता में रहते हैं तो उनको पीडीए नजर नहीं आता है. जब सत्‍ता में रहते हैं तो अमर सिंह एंड कंपनी याद आती है. वहीं कार्यकर्ताओं के पंचायत चुनाव लड़ने के सवाल पर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि छोटा चुनाव छोटे पदाधिकारी और कार्यकर्ता के लिए होता है. इनका अवसर है यह हर जगह चुनाव लड़ेंगे. जहां-जहां इनके लोग हैं वहां पर भाजपा भी लड़ेगी सपा भी लड़ेगी हम भी लड़ेंगे. ब्‍लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो सिंबल का चुनाव होता है जब यह लोग जीत कर आएंगे तब तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी थे आज भी है और आगे भी रहेंगे. 

