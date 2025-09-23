जाति नहीं लिखेंगे तो कौन जानेगा?....योगी सरकार के फैसले के खिलाफ यूपी के कैबिनेट मंत्री

Sanjay Nishad: यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भदोही पहुंचे थे. उन्होंने योगी सरकार के जाति ना लिखने के आदेश पर खुलकर नाराजगी भी जताई. कहा कि सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे.
Sanjay Nishad: उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर जाति का उल्लेख करने पर रोक लगा दी है. अब योगी सरकार के इस फैसले पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने असंतोष जताया है. संजय निषाद ने कहा कि अगर जाति नहीं लिखेंगे तो कौन जानेगा और कौन पहचानेगा?. देश की हर जाति का गौरवशाली इतिहास रहा है, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए.
संजय निषाद ने जताई नाराजगी
दरअसल, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भदोही पहुंचे थे. संजय निषाद ने एक ओर जहां जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान और जीएसटी बचत के तहत पदयात्रा की छूट को लेकर लोगों को जागरूक किया. वहीं, दूसरी ओर उन्होंने योगी सरकार के जाति ना लिखने के आदेश पर खुलकर नाराजगी भी जताई. संजय निषाद ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था संविधान में है.
सरकार से बात करेंगे
संजय निषाद ने कहा कि अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि कई पिछड़ी और निर्बल जातियां अब भी हाशिये पर हैं. यदि उनकी जाति का उल्लेख ही नहीं होगा तो वे कैसे संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ पाएंगी. कुछ जातियां सबल हैं, जबकि कई निर्बल हैं. ऐसे में कमजोर वर्गों का सम्मान और हक सुरक्षित रहना जरूरी है. संजय निषाद ने यह भी कहा कि वे इस मुद्दे पर सरकार से जरूर बात करेंगे और जरूरत पड़ने पर सरकार से न्यायालय में अपील करने की बात भी करेंगे. उनके इस बयान से साफ है कि योगी सरकार के आदेश को लेकर सियासी हलचल और बढ़ सकती है.
