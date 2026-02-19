Advertisement
कितना भी ढोंग कर लें, अपमान नहीं छुपेगा....शंकराचार्य विवाद पर सियासत तेज, शिवपाल यादव का डिप्टी सीएम पर हमला

UP Politics: प्रयागराज में शंकराचार्य के शिष्य की शिखा खींचे जाने की घटना को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। इस पूरे प्रकरण पर बयान देने के बाद उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक चर्चा के केंद्र में हैं. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 19, 2026, 12:51 PM IST
UP Politics: शंकराचार्य शिष्य प्रकरण को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. हाल ही में दिए गए बयान के बाद चर्चा में आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने सरकारी आवास पर बड़ी संख्या में बटुकों को आमंत्रित कर पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर सम्मान किया. इस दौरान बटुकों और पुरोहितों ने प्रयागराज में शिखा खींचे जाने की घटना पर नाराजगी जताई और सख्त कार्रवाई की मांग की.

बटुकों का अपमान करने वालों पर होगी कार्रवाई
डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया कि ब्राह्मण समाज या बटुकों का अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि किसी की धार्मिक पहचान या परंपरा का अपमान अस्वीकार्य है और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना जरूरी है. इस पूरे घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि “शंकराचार्य का जिस तरह अपमान हुआ, अब कितना भी ढोंग कर लें, उससे कोई फायदा नहीं होगा. 

वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा (मोना) ने भी बयान देते हुए कहा कि बटुकों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन किसी का अपमान नहीं होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि आपसी विरोधाभास खत्म करने में बीजेपी असफल रही है. प्रकरण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है और यह मुद्दा धार्मिक सम्मान बनाम राजनीतिक संदेश के रूप में प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

कब का है ये मामला?
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का प्रयागराज प्रशासन से विवाद विवाद 18 जनवरी 2026 (मौनी अमावस्या) को शुरू हुआ, जब उनके रथ को प्रशासन द्वारा रोके जाने पर टकराव हुआ, इसके बाद  पुलिस द्वारा उन्हें और उनके साथ आए बटुकों (विद्यार्थियों) को संगम स्नान से रोकने व दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा. जिसके बाद वे 10 दिनों तक धरने पर रहे और 28 जनवरी 2026 को बिना स्नान किए वापस लौट गए. यह घटना प्रशासनिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से गहरा विवाद बन गई.  

