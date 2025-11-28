Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3021306
Zee UP-UttarakhandUP Politics

SIR अभियान में जुटी सपा, सभी जिलों के लिए 44 नेताओं को अखिलेश ने सौंपी जिम्मेदारी, शिवपाल को इटावा, बदायूं

SIR In UP: सपा प्रमुख अखिलेश यादव UP में चल रहे SIR को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं.  इसी बीच SIR अभियान में सपा ने मतदाता सूची की गड़बड़ियां सुधारने के लिए 44 राष्ट्रीय पदाधिकारियों को जिलों का प्रभारी बनाया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lucknow News
Lucknow News

Lucknow News: समाजवादी पार्टी एसआईआर अभियान में जुट गई है. वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को सुधारने के लिए सपा ने 44 राष्ट्रीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है. जिलों के प्रभारी राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए गए हैं. इन सभी नेताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में बूथवार प्रपत्रों के वितरण, जमा और अपलोड की समीक्षा कर रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं. शिवपाल को इटावा और बदायूं की जिम्मेदारी दी गई है.

वरिष्ठ नेताओं को जिलेवार प्रभारी की जिम्मेदारी
एसआईआर के लिए सपा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिलेवार प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है. पार्टी की ओर से 44 राष्ट्रीय पदाधिकारियों को हर जिले में एसआईआर की निगरानी करने और समर्थक वोटरों के नाम सूची में शामिल कराने की जिम्मेदारी दी गई है. कई नेताओं को दो-दो जिलों का प्रभार दिया गया है. पढ़िए किस नेता को कहां मिली जिम्मेदारी...

शिवपाल यादव को इटावा और बदायूं
पार्टी की ओर से जारी सूची के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव को आजमगढ़, शिवपाल यादव को इटावा और बदायूं, विशम्भर प्रसाद निषाद को बांदा और फतेहपुर, अवधेश प्रसाद को अयोध्या और इन्द्रजीत सरोज को प्रयागराज और कौशांबी की जिम्मेदारी दी गई है. राम अचल राजभर को वाराणसी, हरेन्द्र मलिक को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर और नीरज पाल को बागपत में एसआईआर के लिए प्रभारी बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

लाल सुमन को आगरा-हाथरस 
इसी प्रकार रामजी लाल सुमन को आगरा और हाथरस, लालजी वर्मा को अंबेडकरनगर, राष्ट्रीय सचिवों में कमाल अख्तर को मुरादाबाद और संभल, डॉ. मधु गुप्ता को लखनऊ जिला, ओमप्रकाश सिंह को गाजीपुर, राजीव राय को मऊ और बलिया और अभिषेक मिश्रा को लखनऊ महानगर का प्रभारी बनाया गया है. 

सभी नेताओं को निर्देश
सभी नेताओं को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में तत्काल विधानसभावार भ्रमण करते हुए बीएलए की सूची और बूथ प्रभारियों की सूची की समीक्षा कर लें. इसमें इस बात पर खास ध्यान रखें कि एसआईआर के लिए बूथवार कितने प्रपत्र बंट गए हैं और कितने जमा हुए और कितने अपलोड हो गए. इसके साथ ही समीक्षा के बाद रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय को भी उपलब्ध कराएं.

 मुस्लिम इलाकों में वोट काटने का आरोप
ग्रेटर नोएडा में सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बड़ा आरोप लगाया है. सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने मुस्लिम इलाकों में वोट काटने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि इस अभियान के दौरान 25 नेताओं की टीम घर-घर जाएगी.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भरा एसआईआर फार्म
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को एसआईआर फॉर्म भरा था. इस दौरान उन्होंने अपने आधिकारिक अकाउंट X पर लिखा कि "सब अपना-अपना SIR कराएं, कुछ भी समस्या या गड़बड़ी दिखाई दे तो हमें सूचित करें. उन्होंने घोषणा की कि समाजवादी पार्टी की ओर से मृतक बीएलओ के आश्रितों को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

अखिलेश ने किया ट्वीट
ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है। जनता जागरूक हो, आज वोट काटा जा रहा है कल को खेत-ज़मीन-मकान-राशन-जाति-आरक्षण से नाम काटा जाएगा फिर बात खातों और मध्यवर्ग के लॉकर तक पहुँच जाएगी। ये देशवासियों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साज़िश है जो अंग्रेजों की गुलामी से भी ख़राब स्थिति में ले जाएगी। ये समय जागने का है और एक-एक वोट बचाने का है। हमारी सभी विपक्षी दलों और यहाँ तक कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों से ये अपील है कि एकजुट हों और भाजपा के इस महा-षड्यंत्र का पर्दाफाश करें। जो दल भाजपा को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले भाजपा उन्हीं का ख़ात्मा करेगी। इसीलिए हमारी प्रत्येक देशवासी से अपील है कि सारे काम छोड़कर SIR की घपलेबाजी को रोकें। भाजपा, भाजपा के संगी-साथी और भाजपा सरकार की तिकड़ी व चुनाव आयोग के कुछ भ्रष्ट लोग पूरी चुनावी व्यवस्था का अपहरण कर रहे हैं।

आइए हम सब मिलकर उन भाजपाइयों और उनके अपरिवारवादी संगी-साथियों की सरेआम लूट से देश को बचाएं और वोट के रूप में अपनी पहचान को भी, नहीं तो कल को ये देशवासियों को ही पराया साबित कर देंगे।

TAGS

sir in upLucknowSPAkhilesh Yadav

Trending news

sir in up
SIR अभियान में जुटी सपा, सभी जिलों के लिए 44 नेताओं को अखिलेश ने सौंपी जिम्मेदारी
Firozabad Hamuman Mandir
UP के इस सिद्ध पीठ ने भारत के चुनिंदा मंदिरों में बनाई जगह, खानपान जीतेगा सबका दिल!
Mirzapur Road Accident
मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा: खड़े ट्रक में जा घुसी कार, बाप-बेटे समेत 4 की मौत
Devkinandan Thakur Maharaj
देवकीनंदन ठाकुर महाराज का बड़ा ऐलान, इस दिन मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का करेंगे दर्शन
Yogi Government Order on Aadhaar Card
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा आधार कार्ड
Zia ur Rahman Barq
सपा सांसद ज़िया उर रहमान बर्क को राहत, हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करने को मिला समय
Uttarakhand news
LUCC घोटाले में CBI का एक्शन, 46 लोगों पर FIR, एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ आरोपी
Hardoi News
हरदोई में दबंगों का तांडव, महिला और बुजुर्गों पर लाठी-डंडे बरसाए; 6 की हालत गंभीर
Firozabad property fraud
SIR फॉर्म न भरा तो देश से बाहर भेज देंगे...भाई ने डर दिखाकर अपने नाम कर ली प्रॉपर्टी
Lucknow news
लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू, कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, चेक करें रूट