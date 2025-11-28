SIR अभियान में जुटी सपा, सभी जिलों के लिए 44 नेताओं को अखिलेश ने सौंपी जिम्मेदारी, शिवपाल को इटावा, बदायूं

Lucknow News: समाजवादी पार्टी एसआईआर अभियान में जुट गई है. वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को सुधारने के लिए सपा ने 44 राष्ट्रीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है. जिलों के प्रभारी राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए गए हैं. इन सभी नेताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में बूथवार प्रपत्रों के वितरण, जमा और अपलोड की समीक्षा कर रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं. शिवपाल को इटावा और बदायूं की जिम्मेदारी दी गई है.

वरिष्ठ नेताओं को जिलेवार प्रभारी की जिम्मेदारी

एसआईआर के लिए सपा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिलेवार प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है. पार्टी की ओर से 44 राष्ट्रीय पदाधिकारियों को हर जिले में एसआईआर की निगरानी करने और समर्थक वोटरों के नाम सूची में शामिल कराने की जिम्मेदारी दी गई है. कई नेताओं को दो-दो जिलों का प्रभार दिया गया है. पढ़िए किस नेता को कहां मिली जिम्मेदारी...

शिवपाल यादव को इटावा और बदायूं

पार्टी की ओर से जारी सूची के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव को आजमगढ़, शिवपाल यादव को इटावा और बदायूं, विशम्भर प्रसाद निषाद को बांदा और फतेहपुर, अवधेश प्रसाद को अयोध्या और इन्द्रजीत सरोज को प्रयागराज और कौशांबी की जिम्मेदारी दी गई है. राम अचल राजभर को वाराणसी, हरेन्द्र मलिक को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर और नीरज पाल को बागपत में एसआईआर के लिए प्रभारी बनाया गया है.

लाल सुमन को आगरा-हाथरस

इसी प्रकार रामजी लाल सुमन को आगरा और हाथरस, लालजी वर्मा को अंबेडकरनगर, राष्ट्रीय सचिवों में कमाल अख्तर को मुरादाबाद और संभल, डॉ. मधु गुप्ता को लखनऊ जिला, ओमप्रकाश सिंह को गाजीपुर, राजीव राय को मऊ और बलिया और अभिषेक मिश्रा को लखनऊ महानगर का प्रभारी बनाया गया है.

सभी नेताओं को निर्देश

सभी नेताओं को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में तत्काल विधानसभावार भ्रमण करते हुए बीएलए की सूची और बूथ प्रभारियों की सूची की समीक्षा कर लें. इसमें इस बात पर खास ध्यान रखें कि एसआईआर के लिए बूथवार कितने प्रपत्र बंट गए हैं और कितने जमा हुए और कितने अपलोड हो गए. इसके साथ ही समीक्षा के बाद रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय को भी उपलब्ध कराएं.

मुस्लिम इलाकों में वोट काटने का आरोप

ग्रेटर नोएडा में सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बड़ा आरोप लगाया है. सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने मुस्लिम इलाकों में वोट काटने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि इस अभियान के दौरान 25 नेताओं की टीम घर-घर जाएगी.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भरा एसआईआर फार्म

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को एसआईआर फॉर्म भरा था. इस दौरान उन्होंने अपने आधिकारिक अकाउंट X पर लिखा कि "सब अपना-अपना SIR कराएं, कुछ भी समस्या या गड़बड़ी दिखाई दे तो हमें सूचित करें. उन्होंने घोषणा की कि समाजवादी पार्टी की ओर से मृतक बीएलओ के आश्रितों को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

अखिलेश ने किया ट्वीट

ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है। जनता जागरूक हो, आज वोट काटा जा रहा है कल को खेत-ज़मीन-मकान-राशन-जाति-आरक्षण से नाम काटा जाएगा फिर बात खातों और मध्यवर्ग के लॉकर तक पहुँच जाएगी। ये देशवासियों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साज़िश है जो अंग्रेजों की गुलामी से भी ख़राब स्थिति में ले जाएगी। ये समय जागने का है और एक-एक वोट बचाने का है। हमारी सभी विपक्षी दलों और यहाँ तक कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों से ये अपील है कि एकजुट हों और भाजपा के इस महा-षड्यंत्र का पर्दाफाश करें। जो दल भाजपा को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले भाजपा उन्हीं का ख़ात्मा करेगी। इसीलिए हमारी प्रत्येक देशवासी से अपील है कि सारे काम छोड़कर SIR की घपलेबाजी को रोकें। भाजपा, भाजपा के संगी-साथी और भाजपा सरकार की तिकड़ी व चुनाव आयोग के कुछ भ्रष्ट लोग पूरी चुनावी व्यवस्था का अपहरण कर रहे हैं।

आइए हम सब मिलकर उन भाजपाइयों और उनके अपरिवारवादी संगी-साथियों की सरेआम लूट से देश को बचाएं और वोट के रूप में अपनी पहचान को भी, नहीं तो कल को ये देशवासियों को ही पराया साबित कर देंगे।