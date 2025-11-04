SIR in UP: आज से प्रदेश में SIR अभियान, घर-घर जाएंगे BLO, ये 13 दस्तावेज रखें तैयार

Election process in UP: उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया आज से यानी चार नवंबर से शुरू हो रही है. यह प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलती रहेगी. बीएलओ घर-घर जाकर दो प्रतियों में गणना प्रपत्र बांटेंगे. इस गणना प्रपत्र में Voter का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या एवं विधान सभा क्षेत्र का नाम पहले से ही लिखा होगा. बीएलओ दो प्रतियों में गणना फॉर्म बांटेंगे.

बीएलओ जाएंगे घर-घर

इसमें बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं के पतों पर जाएंगे. बीएलओ, मतदाताओं को भरने के लिए गणना फॉर्म दो प्रतियों में देंगे. वहीं, एक फॉर्म मतदाताओं से साइन कराकर अपने पास रखेंगे. बीएलओ कम से कम 3 बार वोटर के घर जाकर गणना फॉर्म देंगे और इन्हें संग्रह करने का काम करेंगे.

गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम और राज्य की प्रविष्टियां पहले से ही भरी होंगी. फोटो भी पहले से ही छपा होगा. हालांकि, मतदाता अपने नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो भी गणना प्रपत्र पर चिपका सकते हैं. आप मतदाता गणना प्रपत्र में विवरणों को भरने में बीएलओ की मदद ले सकते हैं. मतदाता चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in से वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना या अपने संबंधी का नाम देख सकते हैं.

डुप्लीकेट वोटर रोकना उद्देश्य

इसका उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करना और डुप्लीकेट वोटर रोकना है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम वोटर सूची में सम्मिलित हों और कोई दो या उससे ज़्यादा जगह वोटर ना रह सके.

सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन

विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक रहेगी. नोटिस का चरण 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगा. इसमें नोटिस जारी करने, सुनवाई और सत्यापन, गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा. वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को होगा.

किसे मिलेगा नोटिस

ऐसे सभी मतदाता जिनका नाम 2003 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची में नहीं मिलेगा, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेंगे. यहां बता दें कि जिनका नाम साल 2003 की मतदाता सूची में होगा, उनका सत्यापन संबंधित ब्योरा देने पर स्वतः हो जाएगा.

कौन से दस्तावेज होंगे मान्य

केंद्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम का पहचान पत्र व पेंशन भुगतान आदेश, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड व विवि का मैट्रिकुलेशन व शैक्षणिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, कास्ट सर्टिफिकेट,वन अधिकार प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र और आधार.

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग 15.44 करोड़ मतदाता तथा 1.62.486 पोलिंग बूथ हैं. यूपी में 75 जिला निर्वाचन अधिकारी, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 1,62,486 बूथ लेवल अधिकारी हैं.