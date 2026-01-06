EXPLAINER: PDA पंचांग से अखिलेश का चुनावी संदेश, क्या वोट बैंक फिर से जुड़ पाएगा?

Lucknow: आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. लेकिन राजनीतिक तल अभी से चुनावी मोड में आ गए हैं. नया साल आ चुका है और इसकी कवायद भी राजनीतिक दलों में दिखने लगी है. सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी चुनाव और यूपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के कई शीर्ष नेताओं से चर्चा की तो मंगलवार को अखिलेश यादव अपने पीडीए कार्ड (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) को नए अंदाज में पेश करते हुए नजर आए.

अखिलेश यादव ने जारी किया पीडीए पंचाग 2026

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नए साल के मौके पर पीडीए पंचांग 2026 का विमोचन किया. यह पंचांग सपा के प्रदेश सचिव और अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौरसिया ने छपवाया है. पीडीए पंचाग 2026 सपा की सामाजिक एकता और चेतना का प्रतीक बताया जा रहा है.

पीडीए पंचांग 2026 में क्या है

जानकारी के मुताबिक इस पीडीए पंचांग 2026 में पीडीए समाज के महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि को प्रमुखता शामिल किया गया है.

इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय और ऐतिहासिक दिवस, आंदोलनों से जुड़े महत्वपूर्ण दिन को शामिल कर उनके बारे में संक्षिप्त रूप से बताया है. इस पंचांग में केवल तिथियां, त्योहार और राष्ट्रीय दिवस ही शामिल नहीं है बल्कि यह पीडीए समाज के नायकों को याद करने और उनके विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है. दूसरे प्रसिद्ध पंचांगों की तरह इसमें दैनिक जरूरतों के भी कॉलम दिये गये हैं. इस तरह यह पंचांग समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी बताया जा रहा है.

पंचाग का विमोचन करते हुए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के आंदोलन, पीडीए समाज के महापुरुषों के योगदान और वाले समय में पार्टी की दिशा को लेकर भी विस्तार से बोले. अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादियों का मकसद केवल सामाजिक एकता और चेतना के लिए ही काम करना नहीं है बल्कि अधिकारों के लिए आंदोलन करना भी है.

पीडीए पंचांग 2026 से जुड़ेगा सपा का वोट बैंक ?

सफलता का आधार

चुनाव से एक साल पहले सपा द्वारा पीडीए पंचांग जारी करना अपने आप में एक नया और अनोखा प्रयोग भले ही है लेकिन अखिलेश पीडीए कार्ड की उपयोगिता 2024 के लोकसभा चुनाव में समझ चुके हैं. अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनावों में पहले ही सफल साबित हो चुका है, जहां सपा ने 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था. इस सफलता ने यह धारणा तोड़ी कि दलित और यादव मतदाता एक साथ नहीं आ सकते.

बूथ स्तर पर मजबूती

पंचांग का विमोचन वाराणसी और लखनऊ सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है, जिसका उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और 2027 के चुनाव से पहले हर घर तक 'सामाजिक न्याय' का संदेश पहुंचाना है.

PDA समुदाय से प्रतिदिन का जुड़ाव

क्योंकि इस पंचांग में न केवल तीज-त्योहार, राष्ट्रीय दिवस और महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि है बल्कि पीडीए के बड़े नेताओं की जन्मतिथि और पुण्यतिथि और उनके विचारों का भी उल्लेख है, तो जाहिर है कि ये पीडीए समुदायों के साथ दिन-प्रतिदिन का जुड़ाव बनाएगा.

रणनीतिक बदलाव

माना जा रहा है कि 2027 के लिए सपा दलितों को सामान्य (अनारक्षित) सीटों पर भी टिकट देने की योजना बना रही है, जिससे उनका विश्वास जीता जा सके.

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पीडीए पंचांग 2026 एक तरह से पार्टी मॉडल को जमीन पर उतारने का प्रयास है. अगर यह पंचांग गैर यादव, दलितों और अल्पसंख्यंकों के बीच सपा की स्वीकार्यता बनाने में सफल होता है, तो निश्चय ही 2027 के चुनाव में यह सपा के छिटके हुए वोट बैंक को वापस लाने में बड़ी भूमिका निभाएगा.