यूपी की राजनीति में ब्राह्मण कार्ड की नई बिसात, 2027 से पहले सपा का बड़ा दांव, इन नेताओं को दी अहम जिम्मेदारी

विशाल सिंह/लखनऊ: प्रदेश की सियासत में एक बार फिर ब्राह्मण राजनीति केंद्र में आ गई है. आज़ादी के बाद अब तक के करीब 75 वर्षों में प्रदेश को 21 मुख्यमंत्री मिले, जिनमें सबसे लंबे समय तक ब्राह्मण समाज के नेता सत्ता की कमान संभालते रहे. बावजूद इसके, बीते तीन दशकों में यह समाज राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक सत्ता-स्तंभ से सिमटकर महज एक अहम वोटबैंक बनता नजर आया है. इसी बदले हुए सियासी हालात के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) ने 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण कार्ड खुलकर खेलना शुरू कर दिया है.

यूपी के 110 सीटों पर ब्राह्मण प्रभाव

प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 8 से 10 फीसदी मानी जाती है, लेकिन उनका प्रभाव 110 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक बताया जाता है. बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज जैसे करीब एक दर्जन जिलों में ब्राह्मण आबादी 15 फीसदी से अधिक है. ऐसे में किसी भी दल के लिए इस वर्ग की उपेक्षा राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकती है.

पवन पांडेय और विनय शंकर तिवारी को अहम जिम्मेदारी

इसी सियासी गणित को ध्यान में रखते हुए सपा ने लखनऊ कैंट सीट पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक को घेरने की रणनीति बनाई है. इसके लिए पार्टी ने दो प्रमुख ब्राह्मण चेहरों- पवन पांडेय और विनय शंकर तिवारी को अहम जिम्मेदारी सौंपी है. पवन पांडेय अयोध्या में सपा का जाना-पहचाना चेहरा हैं, जबकि गोरखपुर से आने वाले विनय शंकर तिवारी कभी बृजेश पाठक के साथ बसपा में रहे, बाद में दोनों की राजनीतिक राहें अलग हो गईं.

सपा यहीं नहीं रुकी. बलिया से सांसद सनातन पांडेय को भी पार्टी ने आगे कर दिया है. हिंदुत्व से जुड़े लगभग हर बड़े मुद्दे पर उनके बयानों को सपा प्रमुखता से सामने रख रही है, ताकि ब्राह्मण और धार्मिक मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत की जा सके.

क्या बीजेपी से ब्राह्मण वोट बैंक खींच पाएगी सपा

आंकड़े बताते हैं कि सपा के लिए यह चुनौती आसान नहीं है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं का करीब 89 फीसदी समर्थन भाजपा को मिला था, जबकि सपा को मात्र 6 फीसदी और कांग्रेस को 1 फीसदी वोट ही हासिल हुए. 2017 में भी भाजपा को इस वर्ग का लगभग 83 फीसदी समर्थन मिला था, जो उसके मजबूत सामाजिक आधार को दर्शाता है.

हालांकि, सपा पहले भी ब्राह्मण चेहरे आगे कर चुकी है. मनोज पांडेय को पार्टी ने एक समय प्रमुखता दी थी. इसके अलावा भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद शिवपाल यादव द्वारा ब्राह्मण विधायकों को सपा में आने का खुला न्योता भी दिया गया था.

ब्राह्मण राजनीति : त्रिकोणीय मुकाबला

दिलचस्प बात यह है कि ब्राह्मण राजनीति को लेकर अब मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है. जहां सपा इस वर्ग को साधने में जुटी है, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी ब्राह्मणों को फिर से अपने पाले में लाने के संकेत दे चुकी हैं, जिस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. उधर, गठबंधन धर्म निभा रही कांग्रेस भी ब्राह्मण मुद्दों को लेकर भाजपा पर हमलावर है.

इन तमाम सियासी हलचलों के बीच भाजपा खुद को कई मोर्चों पर घिरा हुआ महसूस कर रही है. हालांकि, सपा का ब्राह्मण कार्ड कितना असरदार साबित होगा, इसका फैसला तो 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ही करेंगे. फिलहाल इतना तय है कि समाजवादी पार्टी ने अपने ब्राह्मण नेताओं को आगे कर भाजपा की राजनीतिक बेचैनी जरूर बढ़ा दी है.

