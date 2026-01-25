Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3085551
Zee UP-UttarakhandUP Politics

Varanasi News: सपा प्रतिनिधि मंडल का 'मणिकर्णिका घाट' जाने का ऐलान, पहुंचने से पहले पुलिस ने किया नजरबंद

Varanasi Manikarnika Ghat Demolition Controversy: 'मणिकर्णिका घाट' पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है. सपा डेलिगेशन आज  मणिकर्णिका घाट का दौरा करने वाली है. उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें....

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Varanasi News
Varanasi News

varanasi News: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 25 जनवरी को 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मणिकर्णिका घाट जाने का कार्यक्रम था. पर इससे पहले ही वाराणसी में आज प्रतिनिधि मंडल के साथ मणिकर्णिका घाट जाने वाले सपा नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है.  अहिल्या बाई होलकर की मूर्ति खंडित होने के मामले में अखिलेश यादव ने  11 सदस्यीय टीम बनाई है.

स्थानीय नेताओं को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट
प्रतिनिधि मंडल के दौरे से पहले दर्जन भर से अधिक स्थानीय नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है.  आज दोपहर 12 बजे वाराणसी पहुंचेगा सपा का प्रतिनिधिमंडल, मूर्ति खंडित होने की लेगा जानकारी। काशी में राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति हटाए जाने को सपा ने बताया था सांस्कृतिक क्षति। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने  पत्र जारी किया.  3 सांसदों और पूर्व मंत्रियों समेत 11 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है. 

वाराणसी में 11 सदस्यीय टीम आज दोपहर 12 बजे वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पहुंचेगी. सपा का प्रतिनिधिमंडल, मूर्ति खंडित होने की ले जानकारी लेगा. काशी में राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति हटाए जाने को सपा ने सांस्कृतिक क्षति बताया था.।
 
कौन-कौन टीम में शामिल
सपा के महानगर अध्यक्ष दिलीप डे, जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह, बलिया के सांसद सनातन पांडेय, मछली शहर के सांसद प्रिया सरोज, स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, सुल्तानपुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, दक्षिणी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी किशन दीक्षित, राज्य कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र पाल उर्फ पिंटू पाल, अजहर अली सिद्दीकी भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं.  सभी प्रतिनिधि सदस्यों के पास प्रदेश मुख्यालय से पत्र गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पढ़िए क्या है ये पूरा विवाद?
दरअसल, मणिकर्णिका घाट को विकसित किया जा रहा है. जिसके चलते बुलडोजर भी दौड़ा था. अब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, जिनमें आरोप लगाया गया है कि राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की पुरानी प्रतिमा और अन्य ऐतिहासिक मूर्तियां तोड़ी गई हैं. जिसके चलते सियासी हंगामा शुरू हो गया है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल सरकार पर काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं.

मथुरा-वृंदावन दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम योगी संग करेंगे बांकेबिहारी के दर्शन

Prayagraj News: शहीद अब्दुल गनी शाह मजार के ध्वस्तीकरण पर इलाहाबाद HC ने लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

TAGS

Varanasi NewsSPAkhilesh YadavManikarnika Ghat

Trending news

Varanasi News
SP डेलिगेशन का मणिकर्णिका घाट जाने का ऐलान, पहुंचने से पहले पुलिस ने किया नजरबंद
UP Day
यूपी दिवस पर पीएम मोदी का आत्मीय संदेश, मुख्यमंत्री ने भी दिया भावपूर्ण जवाब
Shankaracharya Avimukteshwaranand Saraswati
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, लाठी-डंडे लेकर शिविर में घुसे युवक,मेरी जान को खतरा..
kaushambi road accident
कौशांबी में भयंकर सड़क हादसा, अचानक बेकाबू होकर पलटा ट्रैक्टर, दो मजदूरों की मौत
Engineer Death Case
युवराज मौत मामले की रिपोर्ट रेडी! अधिकारियों और चश्मदीद मुनेंद्र के बयान से उलझी SIT
Lucknow news
पेपर लेस बनेगी यूपी की 105 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, डिजिटल शिक्षा की ओर बड़ा कदम
UP Congress
UP के 75 जिलों में बदले जाएंगे जिलाध्यक्ष!कांग्रेस ने की AICC प्रेक्षकों की नियुक्ति
Mathura News
मथुरा में BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जोरदार स्वागत, बुलडोजर से पुष्प वर्षा
up breaking news
UP Breaking News Live: आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का प्रयागराज दौरा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से कर सकते हैं मुलाकात; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
BJP Mathura News
BJP अध्यक्ष नितिन नवीन और CM योगी का मथुरा दौरा, भाजपा करेगी शक्ति प्रदर्शन!