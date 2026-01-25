Varanasi News: सपा प्रतिनिधि मंडल का 'मणिकर्णिका घाट' जाने का ऐलान, पहुंचने से पहले पुलिस ने किया नजरबंद

varanasi News: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 25 जनवरी को 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मणिकर्णिका घाट जाने का कार्यक्रम था. पर इससे पहले ही वाराणसी में आज प्रतिनिधि मंडल के साथ मणिकर्णिका घाट जाने वाले सपा नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है. अहिल्या बाई होलकर की मूर्ति खंडित होने के मामले में अखिलेश यादव ने 11 सदस्यीय टीम बनाई है.

स्थानीय नेताओं को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट

प्रतिनिधि मंडल के दौरे से पहले दर्जन भर से अधिक स्थानीय नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है. आज दोपहर 12 बजे वाराणसी पहुंचेगा सपा का प्रतिनिधिमंडल, मूर्ति खंडित होने की लेगा जानकारी। काशी में राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति हटाए जाने को सपा ने बताया था सांस्कृतिक क्षति। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने पत्र जारी किया. 3 सांसदों और पूर्व मंत्रियों समेत 11 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है.

वाराणसी में 11 सदस्यीय टीम आज दोपहर 12 बजे वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पहुंचेगी. सपा का प्रतिनिधिमंडल, मूर्ति खंडित होने की ले जानकारी लेगा. काशी में राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति हटाए जाने को सपा ने सांस्कृतिक क्षति बताया था.।



कौन-कौन टीम में शामिल

सपा के महानगर अध्यक्ष दिलीप डे, जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह, बलिया के सांसद सनातन पांडेय, मछली शहर के सांसद प्रिया सरोज, स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, सुल्तानपुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, दक्षिणी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी किशन दीक्षित, राज्य कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र पाल उर्फ पिंटू पाल, अजहर अली सिद्दीकी भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं. सभी प्रतिनिधि सदस्यों के पास प्रदेश मुख्यालय से पत्र गया है.

पढ़िए क्या है ये पूरा विवाद?

दरअसल, मणिकर्णिका घाट को विकसित किया जा रहा है. जिसके चलते बुलडोजर भी दौड़ा था. अब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, जिनमें आरोप लगाया गया है कि राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की पुरानी प्रतिमा और अन्य ऐतिहासिक मूर्तियां तोड़ी गई हैं. जिसके चलते सियासी हंगामा शुरू हो गया है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल सरकार पर काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं.

