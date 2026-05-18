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ब्राह्मणों के अपमान पर अखिलेश ने क्यों नहीं लिया एक्शन? क्या नसीहत ही काफी है, विवादित बयान देने वाले राजकुमार भाटी का जोश हाई

Akhilesh Yadav on Rajkumar Bhati: हाल ही में सपा नेता राजकुमार भाटी  और दूसरे नेताओं के विवादित बयानों से पार्टी बैकफुट पर आ गई है. अखिलेश यादव ने नेताओं को किसी भी तरह का विवादित और असम्मानजनक बयान नहीं देने की नसीहत दी है. हालांकि अखिलेश ने कोई एक्शन नहीं लिया है, जिससे राजकुमार भाटी का जोश हाई दिख रहा है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 18, 2026, 05:29 PM IST
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अखिलेश यादव और राजकुमार भाटी
अखिलेश यादव और राजकुमार भाटी

लखनऊ: समाजवादी पार्टी इन दिनों अपने नेताओं की बयानबाजी को लेकर लगातार घिरती नजर आ रही है. पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी के ब्राह्मण समाज पर दिए गए विवादित बयान और सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है. इन बयानों के बाद विपक्ष को सपा पर हमला बोलने का मौका मिल गया है, वहीं पार्टी नेतृत्व भी असहज स्थिति में दिखाई दे रहा है.

इसी बढ़ते विवाद के बीच 17 मई को समाजवादी पार्टी की ओर से एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भाषा और व्यवहार में संयम बरतने की नसीहत दी गई. पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ संदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति या समाज को आहत करने वाली टिप्पणी से बचना चाहिए.

अखिलेश यादव ने दिया संयम का संदेश
पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा सामाजिक सद्भाव और सम्मान पर आधारित है. अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएं. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की सामाजिक नीति में सभी वर्गों का सम्मान शामिल है और इसी सोच के साथ संगठन को आगे बढ़ना चाहिए.

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हालांकि राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि विवाद के केंद्र में रहे राजकुमार भाटी पर फिलहाल कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है.

मुलाकात के बाद बढ़े नए राजनीतिक संकेत
प्रेस रिलीज जारी होने से पहले राजकुमार भाटी ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव से मुलाकात की. इसके बाद पार्टी की ओर से जारी बयान में सिर्फ इतना कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई.

इसके बाद राजकुमार भाटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए “अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद” लिखा. इस पोस्ट के बाद राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गईं. विरोधी दलों के साथ-साथ ब्राह्मण समाज के कुछ संगठनों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर पार्टी ने केवल संयम की सलाह देकर मामले को शांत करने की कोशिश क्यों की.

पहले भी कई बार दे चुके हैं नसीहत
यह पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को भाषा पर नियंत्रण रखने की सलाह दी हो. इससे पहले भी कई मौकों पर वे सार्वजनिक मंचों से कार्यकर्ताओं को मर्यादित बयानबाजी की सीख दे चुके हैं. बावजूद इसके, समय-समय पर नेताओं के विवादित बयान पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं. अब सवाल यही है कि क्या केवल नसीहत से सपा की बढ़ती बयानबाजी पर लगाम लग पाएगी या पार्टी को आगे सख्त कदम भी उठाने पड़ेंगे.

ये भी पढ़ें : बुरे फंसे सपा नेता राजकुमार भाटी! संतकबीरनगर में FIR दर्ज, ब्राह्मणों पर दिया था विवादित बयान

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