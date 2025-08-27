Shahjahanpur News: अपने पापों की सजा भुगत रहे संजय निषाद...BJP के समर्थन को लेकर सपा नेता राजपाल कश्‍यप का बड़ा बयान
Shahjahanpur News: अपने पापों की सजा भुगत रहे संजय निषाद...BJP के समर्थन को लेकर सपा नेता राजपाल कश्‍यप का बड़ा बयान

Shahjahanpur News: समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप शाहजहांपुर स्थित सपा कार्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने एक पीड़ित परिवार को अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए एक लाख रुपये का चेक दिया.

Aug 27, 2025
शिव कुमार/शाहजहांपुर: सपा नेता राजपाल कश्‍यप ने संजय निषाद और पूजा पाल को लेकर बड़ा हमला बोला है. सपा नेता ने कहा कि बीजेपी, पूजा पाल की हत्‍या करवा सकती है और सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव को फंसाने की साजिश रच सकती है. संजय निषाद को लेकर सपा नेता राजपाल कश्‍यप ने कहा कि उन्‍होंने एनडीए को समर्थन देकर बड़ा पाप कर दिया है. संजय निषाद अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं. 

'बीजेपी को वोटों की जरूरत थी' 
समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप शाहजहांपुर स्थित सपा कार्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने एक पीड़ित परिवार को अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए एक लाख रुपये का चेक दिया. मीडिया से बातचीत करते हुए राजपाल कश्‍यप ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ निषाद वोटों की जरूरत थी और जीतने के बाद वह दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों को भूल जाती है. संजय निषाद ने बीजेपी को समर्थन देकर पाप किया है. आज संजय निषाद अपने उन्हें पापों की सजा भुगत रहे हैं. 

'निषादों को आज तक आरक्षण नहीं म‍िला' 
सपा नेता ने कहा कि निषादों को आज तक आरक्षण नहीं मिला. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज है, इसमें जो बैठेगा वह डूबेगा. राजपाल कश्यप ने पूजा पाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पूजा पाल सपा के टिकट पर विधायक बनीं, लेकिन आज वह बीजेपी की गोद में खेल रही हैं. बीजेपी ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रही है. सपा नेता राजपाल कश्यप ने कहा कि बीजेपी पूजा पाल की हत्या करवा सकती है और इसका इल्ज़ाम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगा सकती है. सपा नेता ने पूजा पाल के आरोपों की जांच करने की मांग की है. सपा नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी आज भी संविधान बचाने के लिए खड़ी है. 2027 में जनता बीजेपी को वेंटिलेटर पर भेजने का काम करेगी. 

