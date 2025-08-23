UP Politics: सपा से निष्‍कासित विधायक पूजा पाल की चिट्ठी से यूपी की सियासत गरम हो गई है. अखिलेश यादव को लिखे पत्र में पूजा पाल ने पति की तरह खुद की हत्‍या की आशंका जताई थी. पूजा पाल ने लिखा था कि अगर उनकी हत्‍या होती है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दोषी होगी. पूजा पाल की चिट्ठी पर अब सपा नेता शिवपाल यादव ने पलटवार किया है.

पूजा पाल के बयान पर किया पलटवार

शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा कि हम लोग हत्या की राजनीति नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि इतने दिन से वह चुपचाप घर बैठी हुई थीं. आज उन्हें हत्या का डर है. हत्या की राजनीति कुछ लोग करते हैं लेकिन हम नहीं. शिवपाल यादव ने कहा कि पूजा पाल अब कभी एमएलए नहीं बन पाएंगी. वहीं, बीजेपी नेता संगीत सोम के द्वारा पश्चिमी यूपी बन रहा है पाकिस्तान वाले बयान पर शिवपाल यादव ने कहा कि उनका स्वार्थ तो आप जानते ही हो उनका कोई ठिकाना तो है नहीं, कभी वह कहीं चले जाते हैं. हमारे साथ भी वह बहुत दिन रहे हैं, ये अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं उनका चरित्र सब लोग जानते हैं.

2027 में इंडिया गठबंधन से म‍िलकर लड़ेंगे चुनाव

यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि हमें इंडिया गठबंधन से मिलकर ही चुनाव लड़ना है. शिवपाल यादव से जब पूछा गया कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? इस पर उन्होंने कहा कि जो विधायक चुनकर आते हैं वही अपना नेता चुनते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी हटा करके जब समाजवादी पार्टी आए तो अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए.

'बीजेपी को पीडीए से घबराहट'

शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ काम तो करते नहीं, ना देश के लिए ना उत्तर प्रदेश के लिए. उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है जितने भी वादे किए थे कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, यह तो केवल जनता के साथ छलावा करते हैं और झूठ बोलते हैं. बीजेपी को पीड़ीए से ही घबराहट है. उन्‍होंने बताया कि पीड़ीए का मतलब पिछड़ा, दलित और आदिवासी है.

