हत्या वाली राजनीति नहीं करते...सपा से निष्‍कासित विधायक पूजा पाल की चिट्ठी पर शिवपाल यादव का पलटवार
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2893818
Zee UP-UttarakhandUP Politics

हत्या वाली राजनीति नहीं करते...सपा से निष्‍कासित विधायक पूजा पाल की चिट्ठी पर शिवपाल यादव का पलटवार

UP Politics: सपा से निष्‍कासित पूजा पाल ने अखिलेश यादव के नाम चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगाए थे. पूजा पाल के आरोपों पर अब सपा नेता शिवपाल यादव ने पलटवार किया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 23, 2025, 06:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shivpal Yadav
Shivpal Yadav

UP Politics: सपा से निष्‍कासित विधायक पूजा पाल की चिट्ठी से यूपी की सियासत गरम हो गई है. अखिलेश यादव को लिखे पत्र में पूजा पाल ने पति की तरह खुद की हत्‍या की आशंका जताई थी. पूजा पाल ने लिखा था कि अगर उनकी हत्‍या होती है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दोषी होगी. पूजा पाल की चिट्ठी पर अब सपा नेता शिवपाल यादव ने पलटवार किया है.   

पूजा पाल के बयान पर किया पलटवार
शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा कि हम लोग हत्या की राजनीति नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि इतने दिन से वह चुपचाप घर बैठी हुई थीं. आज उन्हें हत्या का डर है. हत्या की राजनीति कुछ लोग करते हैं लेकिन हम नहीं. शिवपाल यादव ने कहा कि पूजा पाल अब कभी एमएलए नहीं बन पाएंगी. वहीं, बीजेपी नेता संगीत सोम के द्वारा पश्चिमी यूपी बन रहा है पाकिस्तान वाले बयान पर शिवपाल यादव ने कहा कि उनका स्वार्थ तो आप जानते ही हो उनका कोई ठिकाना तो है नहीं, कभी वह कहीं चले जाते हैं. हमारे साथ भी वह बहुत दिन रहे हैं, ये अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं उनका चरित्र सब लोग जानते हैं. 

2027 में इंडिया गठबंधन से म‍िलकर लड़ेंगे चुनाव
यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि हमें इंडिया गठबंधन से मिलकर ही चुनाव लड़ना है. शिवपाल यादव से जब पूछा गया कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? इस पर उन्होंने कहा कि जो विधायक चुनकर आते हैं वही अपना नेता चुनते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी हटा करके जब समाजवादी पार्टी आए तो अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए. 

'बीजेपी को पीडीए से घबराहट' 
शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ काम तो करते नहीं, ना देश के लिए ना उत्तर प्रदेश के लिए. उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है जितने भी वादे किए थे कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, यह तो केवल जनता के साथ छलावा करते हैं और झूठ बोलते हैं. बीजेपी को पीड़ीए से ही घबराहट है. उन्‍होंने बताया कि पीड़ीए का मतलब पिछड़ा, दलित और आदिवासी है. 

यह भी पढ़ें : मुश्किल में फंसे लालू के लाल तेजस्वी यादव, यूपी के इस जिले में दर्ज हुआ मुकदमा, जानें क्या लगे आरोप?

यह भी पढ़ें :  'मेरी हत्या हुई तो अखिलेश होंगे दोषी'.....सपा से निष्‍कासित विधायक पूजा पाल बोलीं-मुझे जान से मारने की धमक‍ियां म‍िल रहीं

TAGS

Shivpal Yadav

Trending news

Pilibhit news
पीलीभीत में चार लोगों की मौत, सवारियों से भरे टेंपो और फॉर्च्यूनर में जोरदार टक्‍कर
Ias anjaney kumar singh
जानें कौन हैं तेज तर्रार अफसर आंजनेय कुमार सिंह? यूपी में क्‍यों हो रही इनकी चर्चा
Udhamsingh Nagar
उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, उधम सिंह नगर में 10 किमी क्षेत्र नो एंट्री घोषित
Kanpur News
मारकर लटका दिया है, बचा लो....कानपुर में दामाद का खौफनाक खेल!, वीडियो कॉल पर आई धमकी
Moradabad highway Expansion
121 किमी लंबा मुरादाबाद-बरेली हाईवे होगा सिक्सलेन, NHAI ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव
Ghaziabad News
कुत्तों को खाना खिला रही युवती पर हमला, जड़ दिये थप्पड़ ही थप्पड़, वीडियो वायरल
Meerut Spiderman stunt
Meerut News: घंटाघर पर चढ़ा स्पाइडरमैन, उछलकूद कर किया जानलेवा स्टंट, फिर जो हुआ...
Gorakhpur News
गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी देने वाले हैं दो कल्याण मंडपम की सौगात
sambhal bijali chori
संभल में बिजली चोरी का बड़ा खेल,90% घरों तक फैला था जाल, रेड में चौंकाने वाला खुलासा
Love Triangle Case
Amethi News: बीच सड़क लड़कियों का 'दंगल', बॉयफ्रेंड को लेकर एक-दूसरे पर बरसाए थप्पड़
;