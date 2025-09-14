सीनियर लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा.....शिवपाल यादव का सपा कार्यकर्ताओं को अल्‍टीमेटम
सीनियर लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा.....शिवपाल यादव का सपा कार्यकर्ताओं को अल्‍टीमेटम

Etawah News: सपा नेता शिवपाल यादव इटावा में समाजवादी पार्टी के मासिक बैठक में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्‍होंने कहां कि पार्टी की तमाम समस्याएं सामने आई हैं जिसको लेकर कार्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी दे डाली.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 14, 2025, 11:21 PM IST
Shivpal Yadav
Shivpal Yadav

अन्नू चौरसिया/इटावा: सपा के वरिष्‍ठ नेता शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में चेतावनी देते नजर आए. सपा नेता शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को साफ लहजों में चेतावनी दी है कि वह सीनियर कार्यकर्ताओं का सम्‍मान करें. इतना ही नहीं यहां तक कहा कि जिलाध्यक्ष के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को खुद पार्टी छोड़ने की बात कही है. 

सपा नेता शिवपाल यादव का अल्‍टीमेटम 
सपा नेता शिवपाल यादव इटावा में समाजवादी पार्टी के मासिक बैठक में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्‍होंने कहां कि पार्टी की तमाम समस्याएं सामने आई हैं जिसको लेकर कार्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी दे डाली. शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पार्टी में सीनियर लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है. सीनियर लोगों के आने से पहले जूनियर लोग मंच पर सीट कवर कर लेते हैं और आगे से ऐसा हुआ तो हम लोग नीचे बैठेंगे. 

'तीन बार मूर्ति लगाने को कहा' 
इतना ही नहीं सपा नेता ने कहा कि ब्लाक प्रमुख से तीन बार मूर्ति लगाने के लिए कह चुके हैं, लेकिन अभी तक मूर्ति नहीं लगी. अभी तक लगा देनी चाहिए था. पैसे की कमी होती तो मुझे बता देते वैसे भी पैसे की कमी नहीं है. पार्टी कार्यालय के लिए नगरपालिका प्रतिनिधि से कहेंगे कि कुछ काम करो मैने 50 हजार रुपये दिए थे तभी प्रतिनिधि ने 50 हजार रुपये जेब से निकाल कर पार्टी फंड में दे दिए हैं. 

पुराने लोगों का सम्‍मान करें 
उन्‍होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि जसवंतनगर के चेयरमैन बने लेकिन सीनियर लोगों के कहने पर बनाया है. हमारे पास कंडीडेट थे इसलिए टिकट मांगना गलत नहीं है. मंच पर बैठे सर्वेश शाक्य भी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़े हार गए नौकरी भी चली गई थी, लेकिन हमने यहां के नेताओं पर चुनाव छोड़ दिया था. उन्‍होंने कहा कि हमारा सुझाव है कि पुराने लोगों को सम्मान दें. काम नहीं कर सकते हैं लेकिन उनका मन है कि काम करें. 

जिलाध्‍यक्ष पर कमेंट करता है तो इस्‍तीफा दे दे 
पार्टी में अनुशासन हमने सुना है. इटावा में क्या हो रहा है मैं मीटिंग में नहीं आए. मुझे सूचना ही नहीं मिली लेकिन मुझे पता चल जाता है कि कौन-कौन अनुशासित नहीं है. मेरा स्पष्ट आदेश है चाहे कोई भी अनुशासनहीनता करता है खास तौर पर जिलाध्यक्ष और महासचिव पर कमेंट करता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए. आज ऐसी ऐसी भाषा सोशल मीडिया पर जाएगा तो अनुशासन कैसे रहेगा. 

